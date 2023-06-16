Контрнаступ виснажливий і дорогий, але перспективний – The New York Times

Американські та українські чиновники з питань оборони визнають, що боротьба з витіснення російських сил, які окопалися на південному сході України, буде жорстокою.

Українські та американські офіційні особи визнали в четвер, що контрнаступ України проти доволі потужної оборони рф – виснажливий і кривавий, але вони наполягали на тому, що він приносить успіхи і що будь-який вердикт щодо нього – вкрай передчасний.

Про це пише The New York Times.

Минулого тижня Київ почав багатосторонній наступ на територію південному сході, яку захопили війська москви, шукаючи слабкі місця, щоб використати їх у надії пробити глибоку мережу мінних полів, окопів, бункерів, танкових перешкод і артилерії, створених росіянами.

Для початку Україна повернула собі деякі невеликі селища і села. Незалежні аналітики кажуть, що останніми днями просування Києва в Донецькій і Запорізькій областях краще вимірювати ярдами, ніж милями.

"Просуватися дуже складно", – сказала журналістам Ганна Маляр, заступник міністра оборони України. "Це може здаватися повільним, коли ви дивитесь на цифри, - сказала пані Маляр, - але прогрес є впевненим".

Пані Маляр повідомила про подальші досягнення ввечері в четвер. "Є прогрес на всіх напрямках атаки", - сказала вона. За її словами, українські сили, які прямували на південь у напрямку Бердянська та Маріуполя — двох ключових прибережних міст, які довго утримували росіяни — просунулися приблизно на милю.

"Протягом доби ворог збільшив кількість ракетно-авіаційних та артилерійсько-мінометних обстрілів", - додала вона. "Наші війська стикаються з сильним опором противника та його перевагою в кількості людей та озброєнні".

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі визнали, що українські війська чинили запеклий опір і зазнавали втрат як у людських жертвах, так і в західних танках та іншої поставленої їм бронетехніки.

Але такі труднощі були очікуваними, і Захід все ще має великі очікування, сказали вони на прес-конференції в Брюсселі. Вони були там, щоб зустрітися з офіційними особами країн НАТО та, окремо, з більшою групою країн, які допомагають Україні у військових зусиллях.

"Війна плинна, динамічна та непередбачувана", — сказав пан Остін, колишній генерал армії. "Боротьба України — це не легкий спринт до фінішу". Він додав: "Ми знаємо, що бойові втрати будуть з обох сторін".

Але Україна має можливість відновити та відремонтувати частину своєї виведеної з ладу бронетехніки.

"Це дуже важка боротьба, це дуже жорстока боротьба, - сказав генерал Міллі, - і, ймовірно, вона займе багато часу і буде коштувати високо". Ні Україна, ні її союзники не надали оцінки втрат у контрнаступі.

Щодо росіян він додав: "Їхнє керівництво не обов’язково злагоджене, моральний дух їхніх військ невисокий. Вони сиділи на оборонних позиціях; багато з них навіть не знають, чому вони там".

Президент росії путін цього тижня зробив рідкісне публічне визнання того, що росія має власні виклики, включаючи нестачу високоточних боєприпасів і конфлікти між військовим командуванням і Євгеном Прігожиним, лідером приватної військової групи Вагнера, яка очолювала штурм росіянами міста Бахмут.

Основні російські оборонні лінії все ще пролягають на відстані 15-20 кілометрів (від 9 до 12 миль) за нинішніми українськими позиціями, пише Джек Уотлінг, науковий співробітник і фахівець із сухопутних військових дій Королівського інституту об’єднаних збройних сил у Британії, у статті, опублікованій у середу. Повільний прогрес Києва відображає кровопролитні бої за розчистку виритих вручну траншей уздовж лінії фронту росії.

Українські сили, які намагатимуться просунутися в ці райони, швидше за все, будуть пильно відслідковуватися російськими безпілотниками та обстрілюватися російською артилерією. А поблизу головних рубежів російської оборони є "правильно викопані траншеї та укріплені бетоном вогневі пости, танкові перешкоди, прокладений по землі кабель для координації артилерійських ударів і ще більше мін", – написав він.

Україна стримала значну частину своїх наступальних сил, шукаючи вразливі місця. Але в міру просування військ, кажуть пан Вотлінг та інші аналітики, вони також будуть прикриті меншою кількістю протиповітряної оборони і можуть зазнати ще більшої тривалої атаки російських гелікоптерів і військових літаків.

Початковий поштовх України, за словами пана Уотлінга, спрямований на те, щоб змусити Росію перекинути резервні війська з-за лінії фронту для підтримки територій, які перебувають під тиском. "Як тільки ці війська будуть виведені вперед, стане легше визначити слабкі місця в російських лініях", — написав він.