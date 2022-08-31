Країни Балтійського моря домовилися збільшити потужності енергії вітру в 7 разів до 2030 року

Країни Євросоюзу, які мають вихід до Балтійського моря, домовилися про розвиток співпраці з метою зміцнення енергобезпеки регіону та збільшення потужностей енергії вітру в сім разів до 2030 року.

Про це повідомляє портал ERR.

На зустрічі Естонія, Латвія, Литва, Польща, Швеція, Німеччина, Фінляндія та Данія підписали декларацію, в якій констатують, що Росія використовує енергію як зброю, тому важливо зміцнювати енергетичну безпеку Європейського Союзу та якнайшвидше відмовитися від використання російських енергоносіїв.

Також було досягнуто домовленості про те, що для забезпечення надійності поставок потрібно зміцнювати енергетичну співпрацю учасників декларації, а до 2030 року у сім разів збільшити потужності енергії вітру.

Міністри, які відповідають за сферу енергетики, домовилися про більш конкретну програму дій, відповідно до якої країни регіону Балтійського моря домовляться про цільові потужності в галузі енергії вітру на 2030, 2040 і 2050 роки.

"Ми намітили кроки, необхідні нашому регіону для збільшення енергонезалежності та широкого використання відновлюваної енергії. Кліматичні цілі та досягнення зеленого переходу є нашими довгостроковими орієнтирами. Російська агресія проти України показала, що для їх досягнення ми повинні прискорити темп", - зазначила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас після завершення зустрічі.

"Ми можемо використати величезний потенціал Балтійського моря в галузі енергії вітру для відмови від російських енергоносіїв і, відповідно, зменшити доходи Росії від їх продажу, оскільки Кремль використовує їх для фінансування своєї військової агресії проти України", - наголосила вона.

Слід зазначити, що уряд Естонії поставив собі за мету до 2030 року повністю перейти на відновлювані джерела енергії.

Раніше повідомлялось, що Україна заробила від експорту електроенергії майже 3 мільярди гривень за два місяці.