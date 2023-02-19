Країни G7 вирішили посилити санкції проти росії

Глави МЗС країн G7 вирішили посилити санкцій проти росії та держав, які матеріально підтримують військову агресію проти України.

Про це повідомляє видання Tagesspiegel.

Як повідомляється, міністри у Мюнхені домовилися продовжувати підтримку України та посилити санкційний тиск на росію. Вони також закликали треті країни припинити надавати допомогу рф.

Країни G7 також критикували ядерні погрози Кремля.

"Безвідповідальна ядерна риторика росії є неприйнятною, і будь-яке використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї призведе до важких наслідків", - заявив міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса, головуючий на зустрічі міністрів закордонних справ G7.

В свою чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив:

"Ми зосередилися на всьому, що потрібно для перемоги України у 2023 році. Буде швидке постачання зброї та нові санкції. росія має усвідомити, що ми не втомимося протистояти її агресії".