Країни НАТО вкладатимуть чималі кошти у свою оборону впродовж наступних 10 років – Bloomberg
Сполучені Штати Америки та інші країни "Великої сімки" можуть витратити понад $10 трлн на оборону протягом наступного десятиліття.
Про це пише Bloomberg.
За його інформацією, не виключено, що західні країни повторять військові витрати часів холодної війни у 4% ВВП, щоб реалізувати плани НАТО. Журналісти зазначають, що нова ера глобального переозброєння набирає обертів.
Згідно з розрахунками Bloomberg Economics, якщо США та їхні союзники з "Великої сімки" досягнуть таких рівнів, це означатиме понад $10 трлн додаткових зобов'язань протягом наступного десятиліття.
Як зазначає агентство, величезні витрати супроводжуватимуться "непростими рішеннями", пов'язаними з податками, соціальним забезпеченням та державними позиками.
"Це, ймовірно, призведе до перетворення оборонних компаній, державних фінансів та фінансових ринків", - зазначила аналітик агентства Дженніфер Уелч.
За її інформацією, слабшим в економічному плані країнам Заходу доведеться зробити "болісний вибір між збільшенням запозичень, скороченням видатків на інші статті бюджету та підвищенням податків". Проте певні труднощі у сфері державних фінансів чекають і на економіку Сполучених Штатів.
Bloomberg зазначив, що прагнення західних країн до збільшення оборонних витрат насамперед пов'язане з поточними конфліктами, а також із нібито наявною загрозою з боку Китаю. У той же час агентство зазначило, що зростання витрат на озброєння спостерігається зараз у багатьох країнах світу, зокрема, азіатських.
14 березня генсек НАТО Єнс Столтенберг, роблячи свою щорічну доповідь про безпеку Північноатлантичного альянсу, повідомив, що розташовані в Європі країни НАТО і Канада в 2024 році інвестують в оборону $470 млрд, що становитиме 2% від їхнього сумарного ВВП. Він підкреслив, що у 2023 році зростання військових витрат НАТО склало "безпрецедентні 11%". За його словами, у 2024 році дві третини держав НАТО витрачатимуть на оборону понад 2% ВВП. Столтенберг не уточнив, про які держави йдеться.