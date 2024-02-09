Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Країни Північної Європи та Балтії разом із Чехією закликають до посилення санкцій проти росії та зменшення торгівлі з агресором

09 лютого 2024, 21:28
Країни Північної Європи та Балтії разом із Чехією закликають до посилення санкцій проти росії та зменшення торгівлі з агресором
Звернення підписали міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви, Данії, Швеції, Фінляндії та Чехії.

Група країн Північної Європи, Балтії, а також Чехія закликали Єврокомісію підготувати пропозицію нових секторальних санкцій проти росії та ще більше згортати торгівлю з країною-агресором. 

Фото спільного листа опублікував міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. 

"Лише 60% нашої торгівлі з росією під санкціями ЄС. У нас попереду ще 40%, щоби припинити годувати воєнну машину агресора", – заявив він у своєму коментарі. 

Безпосередньо у листі очільники МЗС країн-підписантів зазначають, що у Євросоюзу ще не вичерпалися можливості накладати санкції на росію, і санкційний тиск потрібно посилити, посилюючи також запобіжники від обходу вже накладених обмежень.

"Закликаємо Єврокомісію якомога швидше презентувати пропозицію наступного пакета секторальних санкцій. Хоча поповнення до списку підсанкційних осіб і компаній на другу річницю війни – ефективний захід, ми вважаємо, що його слід пріоритетно доповнити також ефективними секторальними санкціями.  Ми маємо зосередитися на тому, щоби ще більше скоротити доходи росії, з яких вона фінансує війну, відрізати їй доступ до важливих товарів і технологій, які дозволяють живити воєнну машину, і боротися з ухиленням від санкцій та обходом санкцій", – заявили вони. 

Звернення підписали міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви, Данії, Швеції, Фінляндії та Чехії. 

Нагадаємо, Євросоюз готує новий пакет санкцій проти росії, який мають схвалити до другої річниці повномасштабної війни. За інформацією ЗМІ, до нього мають увійти близько 120 або більше фізичних осіб і компаній, у тому числі причетні до імпорту зброї з КНДР.

Чехіясанкціі проти росіїКраїни Північної Європи

Останні матеріали

Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Політика
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 14:05
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Політика
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 12:17
Країни Балтії будують єдину лінію оборони для захисту від росії. Виходячи з досвіду України, лінія оснащена бункерами – Юстина Будгінайте-Фроулі
Політика
Країни Балтії будують єдину лінію оборони для захисту від росії. Виходячи з досвіду України, лінія оснащена бункерами – Юстина Будгінайте-Фроулі
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 00:40
Арсенал лицемірства. Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – The Economist
Політика
Арсенал лицемірства. Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – The Economist
Переклад iPress – 08 лютого 2024, 16:10
І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Політика
І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Переклад iPress – 08 лютого 2024, 12:54
Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер
Політика
Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 23:31
Адаптаційна перевага росії і що з цим робити. На початку війни росіяни програвали, а тепер перевершують Україну – Мік Раян
Політика
Адаптаційна перевага росії і що з цим робити. На початку війни росіяни програвали, а тепер перевершують Україну – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 16:14
Пропагандони кремля: інтерв'ю путіна і Такера
Пропагандони кремля: інтерв'ю путіна і Такера "підірве" вибори у США. Вони сподіваються на громадянську війну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 12:18
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється