Країни Північної Європи та Балтії разом із Чехією закликають до посилення санкцій проти росії та зменшення торгівлі з агресором

Звернення підписали міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви, Данії, Швеції, Фінляндії та Чехії.

Група країн Північної Європи, Балтії, а також Чехія закликали Єврокомісію підготувати пропозицію нових секторальних санкцій проти росії та ще більше згортати торгівлю з країною-агресором.

Фото спільного листа опублікував міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

"Лише 60% нашої торгівлі з росією під санкціями ЄС. У нас попереду ще 40%, щоби припинити годувати воєнну машину агресора", – заявив він у своєму коментарі.

Безпосередньо у листі очільники МЗС країн-підписантів зазначають, що у Євросоюзу ще не вичерпалися можливості накладати санкції на росію, і санкційний тиск потрібно посилити, посилюючи також запобіжники від обходу вже накладених обмежень.

"Закликаємо Єврокомісію якомога швидше презентувати пропозицію наступного пакета секторальних санкцій. Хоча поповнення до списку підсанкційних осіб і компаній на другу річницю війни – ефективний захід, ми вважаємо, що його слід пріоритетно доповнити також ефективними секторальними санкціями. Ми маємо зосередитися на тому, щоби ще більше скоротити доходи росії, з яких вона фінансує війну, відрізати їй доступ до важливих товарів і технологій, які дозволяють живити воєнну машину, і боротися з ухиленням від санкцій та обходом санкцій", – заявили вони.

Звернення підписали міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви, Данії, Швеції, Фінляндії та Чехії.

Нагадаємо, Євросоюз готує новий пакет санкцій проти росії, який мають схвалити до другої річниці повномасштабної війни. За інформацією ЗМІ, до нього мають увійти близько 120 або більше фізичних осіб і компаній, у тому числі причетні до імпорту зброї з КНДР.