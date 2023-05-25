Країни "Рамштайн" виділили $65 млрд оборонної підтримки Україні

Країни-учасниці формату "Рамштайн" загалом виділили близько 65 мільярдів доларів військової допомоги Україні з метою посилення бойових можливостей Збройних сил зараз та в довгостроковій перспективі.

Таку заяву зробив міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на зустрічі у форматі "Рамштайн", передає Укрінформ.

"Загалом Контактна група виділила близько 65 мільярдів доларів у вигляді оборонної допомоги. путін сподівався, що наша рішучість зникне, і він робив ставку на те, що наша єдність дасть тріщину. Натомість ми залишаємось єдиними, як і раніше", – заявив глава Пентагону.

Вчора стало відомо, що сьогодні відбудеться онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн".