Крем для тіла – корисний продукт для краси та здоров'я вашої шкіри

Нанесення крему на шкіру щодня стало для багатьох абсолютно необхідною процедурою, адже дерма потребує не тільки зволоження всередині (що досягається вживанням великої кількості води), а й догляду зовні.

Роль крему полягає в пом'якшенні шкіри завдяки ультразволожуючим інгредієнтам, таким як олії, гіалуронова кислота або вітаміни. Деякі продукти також містять антиоксидантні та відновлювальні активні компоненти, що дарують додаткову захисну дію. Ви можете вибрати крем для тіла на Watsons, який подбає про вашу шкіру.

Хороший крем для тіла дозволяє надати шкірі матовості або відновити її природне сяйво, відрегулювати виділення шкірного сала, підтягнути зрілу шкіру або заспокоїти чутливу.

Коли потрібно застосовувати крем для тіла?

Кожна клітина, тканина та орган людини потребують вологи для правильного функціонування. Фактично організм використовує воду для виведення більшої частини накопичених токсинів і допомагає підтримувати здоров'я органів. Це означає, що зволоженість є важливим елементом хорошого самопочуття.

Загалом крем для тіла корисно використовувати щодня, вважаючи це основним етапом вашої рутини краси. Однак, щоб отримати всі переваги, особливо важливо наносити засіб в такі моменти:

Після душу

Нанесення крему на вологу шкіру практично підвищує ефективність продукту, закріплюючи зволоження. Таким чином, волога утримується і захисний бар'єр, який міг би бути порушений милом або гелем для душу, відновлюється. Це дозволяє зберегти шкіру еластичною та сяючою.

Після гоління

Гоління, крім усунення небажаного волосся, ще й видаляє верхній шар шкіри. Ось чому дуже важливо зволожувати її, не допускати пересихання та заспокоювати від роздратування бритвою.

Перед сном

Зрештою, гарний час для нанесення крему — безпосередньо перед сном. Вночі шкіра відновлюється, тому важливо насичувати її поживними речовинами, які містяться у кремі для тіла.

Зволожуючий крем: особливості продукту

Крем для тіла має шовковисту текстуру, яка легко поглинається. За даними досліджень, зволожуючі креми є важливою терапією широкого спектру дерматологічних захворювань та корисні з багатьох причин:

Продукти, у складі яких містяться вітаміни та кераміди, особливо ефективні для відновлення захисної функції шкіри та надання їй більш комфортного стану.

Для власників шкіри, схильної до сухості або висипань, лосьйони для тіла відіграють важливу роль у підтримці гідробалансу здорового бар'єру.

Косметичні засоби, насичені маслами, призначені для відновлення ліпідів, втрачених шкірою.

Нанесення крему — відмінний спосіб розслабитися після стресового дня, обов'язково масажуйте руки та ноги, де найчастіше накопичується напруга.