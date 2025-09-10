кремль хоче ще 6 тисяч км² української землі для завершення війни – Венс

Наразі переговори звелися до двох ключових питань - територій та гарантій безпеки для України.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив нову заяву, де зазначив, що наразі переговори вийшли на етап, коли вдалося звузити коло ключових питань до кількох основних.

Про це йдеться в заяві Венса.

"Одне з них це територіальне питання. Росіяни хочуть отримати близько 6000 квадратних кілометрів української території, яку їм не вдалося захопити військовим шляхом. Це їхня вимога. З іншого боку, українці прагнуть гарантій безпеки: від європейців чи інших партнерів", - наголосив віцепрезидент США.

Він підкреслив, що українська сторона хоче мати впевненість: у разі досягнення угоди росія не повернеться через кілька місяців чи років з новими претензіями.

"Фактично, ми вже досягли значного прогресу, звівши все до цих двох головних питань. Головне тепер чи зможуть росіяни та українці пройти через ті 'двері миру', які відкрив президент Трамп", - зауважив Венс.

Він також додав, що команда США продовжує активно працювати над досягненням домовленостей.

"Сьогодні я обговорював це питання зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом. Ми й надалі працюватимемо над цим. І я справді вірю, що врешті-решт вдасться досягти мирного врегулювання", - підсумував Венс.

Нещодавно ми писали, що Україна готова поступитися територіями, які утримує росія.