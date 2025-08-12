Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Україна готова поступитися територіями, які утримує росія – The Telegraph

12 серпня 2025, 08:54
Україна готова поступитися територіями, які утримує росія – The Telegraph
Фото: Telegram/Зеленський
Пом’якшення позиції Зеленського відбувається напередодні мирного саміту Трамп–путін на Алясці у п’ятницю.

Україна розглядає можливість припинення бойових дій та фактичної передачі росії територій, які вона вже утримує, у межах підтриманого ЄС мирного плану.

Про це повідомляє The Telegraph.

Такий варіант передбачає "заморожування" лінії фронту та визнання російського контролю над частинами Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей і Криму.

Президент Володимир Зеленський закликав європейських лідерів відхилити будь-яку пропозицію Дональда Трампа, якщо вона передбачатиме нові територіальні поступки москві. Європейські столиці погодилися підтримати українську позицію, щоб не допустити укладення угоди без Києва.

Тривогу викликає запропонований москвою план "заморожування" конфлікту за умови відступу України з підконтрольних їй ділянок Донбасу. Західні дипломати наголошують, що мета кремля — усунення проєвропейського уряду України та встановлення лояльного до росії режиму.

Напередодні зустрічі Трампа і путіна на Алясці 15 серпня, США запевнили союзників у консультаціях, але не виключили «обміну територіями». Зеленський наголосив, що не бачить ознак готовності рф до миру, вказуючи на нові перегрупування російських сил.

Київ наполягає, що будь-яка угода має передбачати гарантії безпеки, включно з постачанням зброї та перспективою вступу в НАТО. Конституція України забороняє відчуження територій без загальнонаціонального референдуму, що ускладнює можливі поступки.

Лідери Великої Британії та Канади наголосили: мир має бути створений разом з Україною, а не нав’язаний їй. НАТО заявляє, що де-факто утримання українських територій росією не може бути визнане де-юре.

Владімір ПутінДональд ТрампокупаціяпереговориВолодимир Зеленський

Більше публікацій

