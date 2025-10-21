кремль не відмовиться від своїх цілей в Україні – ISW

ISW не спостерігає жодних ознак того, що кремль готовий прийняти щось менше, ніж капітуляцію України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що кремль з усих сил намагається показати російські війська як такі, що невпинно наступають, а перемогу росії – як неминучу.

"Ці зусилля спрямовані на те, щоб приховати реальність того, що російські війська досягають лише мінімальних успіхів за непропорційно високих витрат людських ресурсів, і що росія навряд чи досягне стратегічних цілей в короткостроковій чи середньостроковій перспективі", - вважають аналітики.

ISW не спостерігає жодних ознак того, що кремль готовий прийняти щось менше, ніж капітуляцію України і рф, як і раніше, готова витрачати значну кількість людських ресурсів, матеріалів, часу для досягнення своїх цілей на полі бою, якщо це буде необхідно.

"кремль просуває хибний наратив про те, що росія неминуче захопить територію, яку вона вимагає, і що Україна, таким чином, несе відповідальність за затягування війни, відмовляючись здатися. Однак російські війська насправді здійснюють повзучі, незначні територіальні просування з дуже високим рівнем втрат. росія, а не Україна, неодноразово демонструвала, що її відмова від компромісу або участі в добросовісних переговорах є причиною відсутності миру", - йдеться у звіті ISW.