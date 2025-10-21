Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

кремль не відмовиться від своїх цілей в Україні – ISW

21 жовтня 2025, 11:55
кремль не відмовиться від своїх цілей в Україні – ISW
Фото: Reuters
ISW не спостерігає жодних ознак того, що кремль готовий прийняти щось менше, ніж капітуляцію України.
На сьогодні немає жодних ознак того, що росія готова прийняти що-небудь менше, ніж капітуляцію України.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Зазначається, що кремль з усих сил намагається показати російські війська як такі, що невпинно наступають, а перемогу росії – як неминучу. 
 
"Ці зусилля спрямовані на те, щоб приховати реальність того, що російські війська досягають лише мінімальних успіхів за непропорційно високих витрат  людських ресурсів, і що росія навряд чи досягне стратегічних цілей в короткостроковій чи середньостроковій перспективі", - вважають аналітики.
 
ISW не спостерігає жодних ознак того, що кремль готовий прийняти щось менше, ніж капітуляцію України і рф, як і раніше, готова витрачати значну кількість людських ресурсів, матеріалів, часу для досягнення своїх цілей на полі бою, якщо це буде необхідно.
 
"кремль просуває хибний наратив про те, що росія неминуче захопить територію, яку вона вимагає, і що Україна, таким чином, несе відповідальність за затягування війни, відмовляючись здатися. Однак російські війська насправді здійснюють повзучі, незначні територіальні просування з дуже високим рівнем втрат. росія, а не Україна, неодноразово демонструвала, що її відмова від компромісу або участі в добросовісних переговорах є причиною відсутності миру", - йдеться у звіті ISW.
Кремльвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову Кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову Кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 12:40
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 00:05
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Політика
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 15:56
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Політика
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 12:22
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 жовтня 2025, 22:39
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Політика
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 16:29
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється