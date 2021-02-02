Курорт в Австрії закрив на карантин 96 іноземців, які порушили заборону на катання
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Їх підозрюють у використанні лазівок для проживання на курорті Санкт-Антон-ам-Арльберг. Деякі з них зареєстрували місцеві адреси або сказали, що шукають роботу.
Тепер кожному загрожує штраф в розмірі до 2180 євро. Австрійські гірськолижні траси відкриті для місцевих жителів, але не для іноземців. Австрійські поліцейські провели перевірки в 44 готелях і шале курорту.
Поліція повідомила, що серед іноземців були данці, шведи, німці, ірландці, румуни, поляки і австралійці. Всі вони також повинні здати ПЛР-тести на коронавірус.
Австрія запровадила карантин і суворі правила в'їзду в країну, в тому числі і для того, щоб відлякати лижників.
Коментуючи поліцейську операцію, міністр внутрішніх справ Карл Негаммер заявив, що "той, хто не дотримується епідемічних правил і безпідставно залишається в нашій країні, повинен бути оштрафований".
Губернатор Тіролю Гюнтер Платтер заявив, що до порушників правил буде "нульова терпимість".
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