Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Курорт в Австрії закрив на карантин 96 іноземців, які порушили заборону на катання

Австрійська поліція помістила 96 іноземців в обов'язковий карантин після того, як вони були спіймані на порушенні коронавірусних обмежень під час відпустки.
Курорт в Австрії закрив на карантин 96 іноземців, які порушили заборону на катання Фото: milenium-plus.com.ua

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Їх підозрюють у використанні лазівок для проживання на курорті Санкт-Антон-ам-Арльберг. Деякі з них зареєстрували місцеві адреси або сказали, що шукають роботу.

Тепер кожному загрожує штраф в розмірі до 2180 євро. Австрійські гірськолижні траси відкриті для місцевих жителів, але не для іноземців. Австрійські поліцейські провели перевірки в 44 готелях і шале курорту.

Поліція повідомила, що серед іноземців були данці, шведи, німці, ірландці, румуни, поляки і австралійці. Всі вони також повинні здати ПЛР-тести на коронавірус.

Австрія запровадила карантин і суворі правила в'їзду в країну, в тому числі і для того, щоб відлякати лижників.

Коментуючи поліцейську операцію, міністр внутрішніх справ Карл Негаммер заявив, що "той, хто не дотримується епідемічних правил і безпідставно залишається в нашій країні, повинен бути оштрафований".

Губернатор Тіролю Гюнтер Платтер заявив, що до порушників правил буде "нульова терпимість".

Читайте також: МЗС Естонії пропонує вислати українців за порушення самоізоляції

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 02 2021 09:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.