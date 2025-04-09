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Київ повністю виконав попередній крок на шляху вступу до ЄС – Каллас

09 квітня 2025, 20:49
Київ повністю виконав попередній крок на шляху вступу до ЄС – Каллас
Фото: wsj.com
За час війни Україні вдалося зробити значний прогрес щодо реформ, яких вимагає Євросоюз.

Україна вже виконала важливий крок, необхідний для вступу до Європейського Союзу.

Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. 

"Ми зазначили важливий прогрес у скринінгу. Україна повністю виконала попередній крок, необхідний на шляху до вступу. Не буде скорочень, шорткатів. Підхід як для всіх", - оголосила Каллас.

Головна дипломатка Європи похвалила Україну за те, що в часи війни їй вдалося зробити значний прогрес щодо реформ, яких вимагає Євросоюз.

"Хочу запевнити, що ваше майбутнє у ЄС. Ми будемо спільно працювати для цього. І чекаємо, що цей день настане якомога швидше, коли ми привітаємо Україну як члена ЄС", - додала Каллас.

В той же час прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив представницю ЄС, що Україна докладає усіх зусиль, щоб нарощувати динаміку євроінтеграції.

"Вірю, що Україна може досягти вагомих результатів не за роки, а за місяці. Зможемо зробити всю “домашню роботу” для того, щоб відразу після завершення війни стати повноправним членом Євросоюзу", - сказав Шмигаль.

За його словами, Україна очікує на проведення Міжурядової конференції після рішення Ради ЄС про відкриття Кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС". 

Загалом на 2025 рік Київ розраховує, що всі шість кластерів у переговорах про вступ до Євросоюзу будуть відкриті.

 

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