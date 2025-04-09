Київ повністю виконав попередній крок на шляху вступу до ЄС – Каллас
Україна вже виконала важливий крок, необхідний для вступу до Європейського Союзу.
Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
"Ми зазначили важливий прогрес у скринінгу. Україна повністю виконала попередній крок, необхідний на шляху до вступу. Не буде скорочень, шорткатів. Підхід як для всіх", - оголосила Каллас.
Головна дипломатка Європи похвалила Україну за те, що в часи війни їй вдалося зробити значний прогрес щодо реформ, яких вимагає Євросоюз.
"Хочу запевнити, що ваше майбутнє у ЄС. Ми будемо спільно працювати для цього. І чекаємо, що цей день настане якомога швидше, коли ми привітаємо Україну як члена ЄС", - додала Каллас.
В той же час прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив представницю ЄС, що Україна докладає усіх зусиль, щоб нарощувати динаміку євроінтеграції.
"Вірю, що Україна може досягти вагомих результатів не за роки, а за місяці. Зможемо зробити всю “домашню роботу” для того, щоб відразу після завершення війни стати повноправним членом Євросоюзу", - сказав Шмигаль.
За його словами, Україна очікує на проведення Міжурядової конференції після рішення Ради ЄС про відкриття Кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС".
Загалом на 2025 рік Київ розраховує, що всі шість кластерів у переговорах про вступ до Євросоюзу будуть відкриті.