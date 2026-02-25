Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Київ прийняв першого міністра Гани за всю історію двосторонніх відносин

25 лютого 2026, 13:28
Київ прийняв першого міністра Гани за всю історію двосторонніх відносин
Візит глави МЗС Гани відкриває нову сторінку співпраці у політичній, економічній і гуманітарній сферах.

Міністр закордонних справ Республіки Гана Самуель Окудзето Аблаква прибув до Києва 25 лютого з першим в історії двосторонніх відносин візитом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з ганійським колегою.

"Я радий вітати сьогодні в Києві мого ганійського колегу. Це історичний перший візит міністра закордонних справ Республіки Гана в Україну і взагалі перший окремий візит африканського міністра за час масштабної війни", - оголосив Сибіга.

Глава української дипломатії підкреслив, що Україна розглядає Гану як важливого партнера в Західній Африці та на всьому континенті. 

Він також високо оцінив принципову позицію Гани щодо поваги до суверенітету та територіальної цілісності України, а також послідовну підтримку нашої країни, зокрема під час голосування в Генасамблеї ООН.

Сторони домовилися активізувати політичні контакти на всіх рівнях та розширити договірно-правову базу двосторонніх відносин. Переговори охопили широкий спектр питань - від політичного діалогу та економічної співпраці до взаємодії в міжнародних організаціях і гуманітарної допомоги.

"Окремо обговорили перспективи співпраці у гуманітарних ініціативах, спрямованих на глобальну продовольчу стабільність, можливість відкриття зернового хабу на території Гани, розвиток торгівлі, аграрного партнерства, співпрацю в освіті та оборонних індустріях", - додав Сибіга.

 
