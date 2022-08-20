НОВИНИУ Києві змінять графік роботи метро з 21 до 24 серпня. Протягом чотирьох днів метрополітен перевозитиме пасажирів з 6:00 до 21:00.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київське метро змінить графік роботи 21-24 серпня
Фото: unn.com.ua
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Facebook.
"З 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00", - зазначається в повідомленні.
Метрополітен просить жителів планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки.
При цьому підземні станції працюватимуть як укриття цілодобово.
Раніше повідомлялось, що близько одного мільйона людей ще не повернулися до Києва.
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20 08 2022 21:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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