Китай допомагає росії обходити санкції для виробництва гіперзвукової ядерної ракети – The Telegraph

Українська розвідка ідентифікувала такий верстат на Воткінському заводі у рф, де виготовляють ракети "Орєшнік", "Іскандер-М" та "Тополь-М".

Китай передає росії спеціальні інструменти та електронні компоненти, які москва використовує для виробництва гіперзвукової ракети з ядерним потенціалом "Орєшнік" та іншої зброї.

Про це йдеться в розслідуванні британського видання The Telegraph.

Журналісти зʼясували, що для виготовлення бойових частин та інших елементів ракети росія використовує спеціалізовані промислові станки з Китаю, які працюють за комп’ютерною програмою.

Зокрема йдеться про карусельний токарний верстат, який дозволяє з високою точністю обробляти метал. Українська розвідка ідентифікувала такий верстат на Воткінському заводі у рф, де виготовляють ракети "Орєшнік", "Іскандер-М" та "Тополь-М".

Окрім верстатів, Китай постачає росії електронні компоненти, які москва не може виготовляти самостійно або не здатна виробляти у необхідних обсягах. Зокрема, Китай поставив росії мікрочипи та модулі пам’яті щонайменше на $4,9 мільярда. Ці компоненти використовують у високоточному озброєнні та винищувачах.

Також до поставок входять кулькові підшипники на $130 мільйонів, які є критично важливими для авіаційної та ракетної техніки, кристали для радарів і систем радіоелектронної боротьби на $97 мільйонів, а також оптичні приціли на $42 мільйони.

Усі ці товари входять до переліку 50 високопріоритетних позицій, експорт яких до росії заборонили 39 країн, зокрема США та Велика Британія. Китай же не приєднався до західних санкцій проти москви.

Китайські поставки дозволяють росії обходити санкційні обмеження, нарощувати виробництво озброєння та підтримувати оборонний потенціал, зокрема програму гіперзвукових ракет, які в Україні та на Заході вважають серйозною загрозою для європейської безпеки.

За даними розслідування, загальна вартість китайських технологій та передового обладнання, переданих росії, становить понад $10 мільярдів. Частина цього обладнання перебуває під санкціями Великої Британії, США, ЄС та Японії.