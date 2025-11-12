Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай формує "тіньовий флот" для імпорту підсанкційного російського скрапленого газу

12 листопада 2025, 11:11
Китай формує
Фото: з вільного доступу
Зокрема, танкер CCH Gas, який перевозить санкційний вантаж, приховує своє місцезнаходження, наближаючись до китайського порту.
Китай нарощує імпорт скрапленого природного газу (LNG) із росії, який перебуває під санкціями США.
 
Про це повідомляє Bloomberg. 
 
Для обходу обмежень китайські компанії почали створювати власний "тіньовий флот" — судна з непрозорою структурою власності, що транспортують російське паливо морем.
 
Зокрема, танкер CCH Gas, який перевозить санкційний вантаж, приховує своє місцезнаходження, наближаючись до китайського порту. Його власник зареєстрований у Гонконгу за адресою фірми, яку використовують для прикриття торгівлі нафтою з росії та Ірану. 
 
Ще одне судно, Kunpeng, нещодавно з’явилося біля Сінгапуру — його управління передано маловідомим компаніям у Китаї та на Маршаллових Островах.
 
Bloomberg зазначає, що така схема повторює підхід москви до експорту нафти після втрати європейського ринку. Водночас створення "тіньового флоту" LNG набагато складніше, оскільки ці танкери вимагають спеціальних технологій для перевезення газу при температурі –162 °C, а в усьому світі їх лише близько 800.
 
Аналітики вважають, що Китай таким чином намагається диверсифікувати джерела енергії та зміцнити економічні зв’язки з росією, попри зростання ризику потрапити під вторинні санкції Заходу.

 

