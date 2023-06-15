Китай і Палестина заявили про стратегічне партнерство

Президенти КНР Сі Цзіньпін і Палестини Махмуд Аббас за підсумками переговорів в Пекіні оприлюднили спільну заяву про встановлення стратегічного партнерства між двома країнами.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ КНР.

"Встановлення стратегічного партнерства стане важливою віхою у двосторонніх відносинах і Китай скористається цією можливістю, аби співпрацювати з Палестиною для розвитку двосторонньої дружби та співпраці в усіх сферах", цитують слова Сі в МЗС.

В ході переговорів він зазначив, що Китай і Палестина є хорошими друзями і хорошими партнерами, які довіряють і підтримують один одного», та зауважив, що КНР однією з перших визнала Організацію визволення Палестини та Державу Палестина і весь час «твердо підтримувала справедливу справу палестинського народу з відновлення своїх законних національних прав.

"Зіткнувшись із безпрецедентними змінами у світі та новими викликами на Близькому Сході, Китай готовий зміцнити координацію та співпрацю з Палестиною, а також працювати над всеосяжним, справедливим і якнайшвидшим вирішенням палестинського питання", - заявив лідер. КНР

Аббаса в Пекіні зустріли з особливими почестями, коли палестинський президент прибув до головної площі китайської столиці Тяньаньмень, де на нього очікував Сі, пролунав салют.

Глави двох держав провели огляд почесної варти і з трибуни спостерігали за парадним проходженням китайських військових із почесної варти. Лише після цього Сі та Аббас пішли на переговори.