Китай і росія посилюють військову співпрацю – FT

Обидві країни розбудовували військові зв'язки протягом десятиліть, але їхня співпраця активізувалася після нападу рф на Україну.

Китай і росія поглиблюють військову співпрацю, проводячи найбільші спільні військово-морські та військово-повітряні навчання “на порозі” Японії.

Про це пише FT.

Навчання "Север/Взаимодействие-2023", які розпочалися в Японському морі в понеділок, 17 липня, технічно є частиною регулярної щорічної програми підготовки китайських військових - послідовності навчань, які проводяться по черзі в різних військових округах країни. Невідомо, як довго триватимуть ці навчання.

Але, проводячи навчання у водах, що відокремлюють Японію від росії і Корейського півострова, Пекін і москва починають використовувати своє дедалі тісніше військове партнерство для проектування сили проти інших країн, кажуть урядовці та аналітики.

З китайського боку в навчаннях беруть участь два есмінці, два фрегати і судно забезпечення, а також Y-20 — найбільший транспортний літак Народно-визвольної армії Китаю, винищувачі J-16, літаки раннього попередження і управління, а також Z-20 — китайська версія гелікоптера Black Hawk. росія не оприлюднила жодної інформації про свої підрозділи, що беруть участь у навчаннях, але, за словами Міністерства оборони Китаю, російський контингент включає також військово-повітряні і військово-морські сили.

Міністерство оборони Китаю заявило на вихідних, що навчання будуть зосереджені на "захисті стратегічних морських ліній зв'язку" і "зміцненні здатності обох сторін спільно захищати регіональний мир і стабільність при вирішенні різних викликів безпеці".

Урядовці Японії і Тайваню кажуть, що формат навчань і дедалі частіші військові маршрути рф у водах і повітряному просторі Східної Азії викликають занепокоєння, що російські і китайські військово-повітряні та військово-морські сили незабаром можуть почати регулярне патрулювання цього регіону.

Цього місяця міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив командувачу ВМФ росії адміралу Ніколаю Євменову, що обидві сторони повинні організовувати спільні навчання та патрулювання на регулярній основі.

"Тактично це планові навчання, але політично вони є чимось більшим", - вважає експерт з китайсько-російських зв'язків у сфері безпеки в Університеті Нового Південного Уельсу в Сіднеї Олександр Корольов.

Обидві армії нарощують постійну присутність у водах і повітряному просторі Східної Азії, де геополітична напруженість є високою.

Високопоставлений японський урядовець заявив, що вторгнення росії в Україну зруйнувало будь-які ілюзії про те, що Токіо може розвивати відносини зі своїм північним сусідом, щоб врівноважити Китай.

"Ці навчання доводять, що зараз ми зіштовхуємося із загрозою на двох фронтах", - додав чиновник.

У Стратегії національної безпеки, яку Японія прийняла в грудні минулого року, йдеться про те, що Китай зміцнює стратегічні зв'язки з росією і намагається кинути виклик міжнародному порядку.

"Ці дві країни посилили військову координацію, продовжуючи проводити спільні навчання і тренування, такі як спільні маршрути військово-морських кораблів і бомбардувальників поблизу Японії", - йдеться в документі, де також зазначається, що військова діяльність росії в Індо-Тихоокеанському регіоні разом із її стратегічною координацією із Китаєм, викликає серйозне занепокоєння з точки зору безпеки.

Китайські оборонні експерти захищають розширення співпраці з росією як відповідь на “гегемонію США і тиск з боку НАТО”.

"Ми обидва є об'єктами викликів нашим законним інтересам безпеки", - сказав експерт з оборонної стратегії Академії військових наук у Пекіні на умовах анонімності.

Він додав, що рішення НАТО про підготовку до можливої повітряної війни з росією під час нещодавнього саміту Альянсу посилило занепокоєння в Китаї щодо небезпеки, яку становлять мережі американських союзників.

"США продовжують говорити про стримування Китаю через співпрацю зі своїми союзниками. Нехай вони побачать, що у нас теж є друзі", - сказав китайський експерт.