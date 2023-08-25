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ПОЛІТИКА

Китай імпортує рекордну кількість обладнання для виробництва мікросхем – FT

25 серпня 2023, 18:21
Китай імпортує рекордну кількість обладнання для виробництва мікросхем – FT
Фото: з вільного доступу
Дані свідчать про різке зростання закупівель у червні та липні, що випередило обмеження експорту з боку Японії та Нідерландів.

Китайські компанії, такі як Semiconductor Manufacturing International та Yangtze Memory Technologies, залежать від обладнання з США, Нідерландів та Японії для виробництва мікросхем. Останнім часом Китай імпортує рекордну кількість обладнання для виробництва чіпів.

Про це повідомляє FT.

Категорія інструментів у митних даних складається з такого обладнання, як машини для літографії та травлення для виробництва мікросхем, але не включає компоненти та матеріали, такі як пластини. 

Китайський імпорт обладнання з Нідерландів для виробництва мікросхем подвоївся в червні і липні, порівняно з травнем у результаті поставок більшої кількості літографічних машин китайським клієнтам від ASML. 

ASML є одним із найбільших виробників обладнання для виробництва мікросхем.

Минулого місяця виконавчий директор ASML Пітер Веннінк заявив, що з боку китайських клієнтів спостерігався значний попит на інструменти для виробництва менш сучасних мікросхем.

Імпорт із Японії також збільшився. Деякі китайські компанії почали купувати обладнання для травлення і машини для нанесення покриття на пластини у японських компаній після того, як США посилили експортний контроль за обладнанням для виробництва мікросхем у 2020 році.

Китайський імпорт напівпровідникового обладнання зріс до рекордних показників напередодні запровадження експортних обмежень союзниками США.

За даними китайської митниці, імпорт інструментів для виробництва мікросхем у червні та липні склав майже $5 млрд, що на 70% більше, ніж $2,9 млрд за аналогічний період минулого року.

Більша частина імпорту надійшла з Нідерландів та Японії - двох країн, які запровадили обмеження на експорт обладнання для виробництва мікросхем, співпрацюючи зі США, щоб уповільнити технологічний прогрес Китаю. 

За словами двох урядовців, знайомих із ситуацією, частина обладнання, імпортованого в останні місяці, пішла на нещодавно створені невеликі ливарні заводи за підтримки місцевих органів влади в Китаї, оскільки Пекін працює над розширенням своїх потужностей з виробництва мікросхем.

Закупівлі Китаєм обладнання для виробництва мікросхем в інших країнах, включаючи Сінгапур і Тайвань, також сприяли рекордному імпорту з цих країн.

"Концентровані інвестиції Китаю в стратегічні [заводи] служать для забезпечення місцевих поставок, в той час як стійкі зобов'язання щодо зрілих технологій діють як буфер проти геополітичної невизначеності", - заявив старший науковий аналітик Counterpoint Ашват Рао.

Рао зазначив, що Китай виробляє чіпи для використання в електромобілях, для переходу на "зелену" енергетику і для промислових застосувань — де потрібні лише старі мікросхеми, що не підпадають під експортний контроль.

США та їхні союзники все більше обмежують можливості Китаю імпортувати ключові технології, особливо передові напівпровідники та обладнання для їх виробництва. 

Китайімпортмікросхеми

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