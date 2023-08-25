Китай імпортує рекордну кількість обладнання для виробництва мікросхем – FT

Дані свідчать про різке зростання закупівель у червні та липні, що випередило обмеження експорту з боку Японії та Нідерландів.

Китайські компанії, такі як Semiconductor Manufacturing International та Yangtze Memory Technologies, залежать від обладнання з США, Нідерландів та Японії для виробництва мікросхем. Останнім часом Китай імпортує рекордну кількість обладнання для виробництва чіпів.

Про це повідомляє FT.

Категорія інструментів у митних даних складається з такого обладнання, як машини для літографії та травлення для виробництва мікросхем, але не включає компоненти та матеріали, такі як пластини.

Китайський імпорт обладнання з Нідерландів для виробництва мікросхем подвоївся в червні і липні, порівняно з травнем у результаті поставок більшої кількості літографічних машин китайським клієнтам від ASML.

ASML є одним із найбільших виробників обладнання для виробництва мікросхем.

Минулого місяця виконавчий директор ASML Пітер Веннінк заявив, що з боку китайських клієнтів спостерігався значний попит на інструменти для виробництва менш сучасних мікросхем.

Імпорт із Японії також збільшився. Деякі китайські компанії почали купувати обладнання для травлення і машини для нанесення покриття на пластини у японських компаній після того, як США посилили експортний контроль за обладнанням для виробництва мікросхем у 2020 році.

Китайський імпорт напівпровідникового обладнання зріс до рекордних показників напередодні запровадження експортних обмежень союзниками США.

За даними китайської митниці, імпорт інструментів для виробництва мікросхем у червні та липні склав майже $5 млрд, що на 70% більше, ніж $2,9 млрд за аналогічний період минулого року.

Більша частина імпорту надійшла з Нідерландів та Японії - двох країн, які запровадили обмеження на експорт обладнання для виробництва мікросхем, співпрацюючи зі США, щоб уповільнити технологічний прогрес Китаю.

За словами двох урядовців, знайомих із ситуацією, частина обладнання, імпортованого в останні місяці, пішла на нещодавно створені невеликі ливарні заводи за підтримки місцевих органів влади в Китаї, оскільки Пекін працює над розширенням своїх потужностей з виробництва мікросхем.

Закупівлі Китаєм обладнання для виробництва мікросхем в інших країнах, включаючи Сінгапур і Тайвань, також сприяли рекордному імпорту з цих країн.

"Концентровані інвестиції Китаю в стратегічні [заводи] служать для забезпечення місцевих поставок, в той час як стійкі зобов'язання щодо зрілих технологій діють як буфер проти геополітичної невизначеності", - заявив старший науковий аналітик Counterpoint Ашват Рао.

Рао зазначив, що Китай виробляє чіпи для використання в електромобілях, для переходу на "зелену" енергетику і для промислових застосувань — де потрібні лише старі мікросхеми, що не підпадають під експортний контроль.

США та їхні союзники все більше обмежують можливості Китаю імпортувати ключові технології, особливо передові напівпровідники та обладнання для їх виробництва.