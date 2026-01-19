Китай намагається залякати Тайвань військовими засобами – Bloomberg

Пекін вперше направив військовий дрон у повітряний простір Тайваню.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони Тайваню.

Згідно із заявою відомства, китайський розвідувальний безпілотник перебував у повітряному просторі острова Пратас близько чотирьох хвилин рано вранці в суботу. Цей острів розташований приблизно за 400 кілометрів від головного острова Тайваню.

Безпілотник пролетів вище зони дії засобів ППО, повідомило міністерство, додавши, що він покинув зону дії після того, як по міжнародних радіочастотах були передані попередження.