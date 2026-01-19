Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай намагається залякати Тайвань військовими засобами – Bloomberg

19 січня 2026, 16:35
Китай намагається залякати Тайвань військовими засобами – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Пекін вперше направив військовий дрон у повітряний простір Тайваню.
Китай вперше відправив військовий безпілотник у повітряний простір Тайваню.
 
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони Тайваню.
 
Згідно із заявою відомства, китайський розвідувальний безпілотник перебував у повітряному просторі острова Пратас близько чотирьох хвилин рано вранці в суботу. Цей острів розташований приблизно за 400 кілометрів від головного острова Тайваню.
 
Безпілотник пролетів вище зони дії засобів ППО, повідомило міністерство, додавши, що він покинув зону дії після того, як по міжнародних радіочастотах були передані попередження.
 
Як підкреслює Bloomberg, цей інцидент з безпілотником підкреслює спроби Китаю залякати Тайвань військовими засобами на тлі того, що Тайбей активізував зусилля щодо зміцнення оборони для запобігання будь-яких атак.
 
Китайські військові, реагуючи на інцидент, заявили, що безпілотник проводив "законні і правомірні" навчання. Також у суботу китайські військові заявили, що відстежували есмінець з керованими ракетами USS John Finn і американське океанографічне дослідницьке судно, що проходили через Тайванську протоку. США зазвичай направляють військові кораблі через цей жвавий судноплавний канал після великих військових маневрів Китаю.

 

