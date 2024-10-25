Китай переглядає експорт дронів до росії на тлі санкцій США

Пекін має намір обмежити поставки за кордон військової продукції, зокрема безпілотників, заявило Міністерство торгівлі КНР.

24 жовтня в Казані завершився саміт БРІКС, де президент рф владімір путін провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Цього самого дня міністерство торгівлі КНР спеціально скликало пресконференцію, і офіційний представник Хе Яньдун заявив, що з 1 грудня влада Китаю запроваджує нову систему експортного контролю, в рамках якої продажі дронів будуть можливими тільки за умови отримання ліцензії від уряду.

Про це повідомляє CNBC.

"Від початку української кризи Китай кілька разів запроваджував заходи контролю щодо дронів і ясно заявив, що цивільні дрони не повинні незаконно використовуватися у військових цілях", — цитує CNBC заяву Хе Яньдуна.

Чиновник додав, що китайська влада має намір посилити практику видачі ліцензій, а також посилити інспекції, щоб не допускати "незаконного експорту". За новими правилами, експортерам доведеться розкривати кінцевих одержувачів БПЛА або комплектуючих до них.

"Китай буде рішуче захищати свої законні права та інтереси від зловмисних актів придушення і санкцій щодо китайських компаній через їхню причетність до росії", — заявив Хе.

За даними США, Китай постачає в росію двигуни і комплектуючі для виробництва ударних безпілотників "Гарпія", яке триває з 2023 року. У жовтні американський Мінфін запровадив санкції проти двох китайських компаній, що беруть участь у проєкті.

Заяви китайського Мінторгу "явно сигналізує про те, що керівництво КНР чутливе до критики Заходу", який звинувачує Пекін "у підтримці на плаву російської економіки", зазначає керуючий директор Teneo Габріель Вілдау. На його думку, що Пекін послав ще один сигнал Москві про те, що його підтримка не безмежна.

На саміті в Казані, де росія зібрала понад 20 світових лідерів, Сі Цзіньпін двічі заявив путіну про необхідність уникати ескалації конфлікту в Україні. Він також підкреслив, що Китай проти залучення до війни "третіх країн", недвозначно натякаючи на відправку на фронт тисяч північнокорейських солдатів.

Як раніше повідомлялось, відправлення військ КНДР для участі у війні з Україною може поставити Китай у скрутне становище в дипломатичному плані.