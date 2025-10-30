Китай погодився співпрацювати для припинення війни в Україні – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай погодився співпрацювати для припинення російсько-української війни.

Про це він повідомив журналістам на борту Air Force One після переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном в Південній Кореї.

"Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб досягти якогось результату. Ми погодилися, що сторони перебувають у глухому куті. Іноді, можливо, треба дати їм воювати. Божевілля. Але Сі допоможе нам, і ми спільно працюватимемо над Україною", - заявив Трамп.

На запитання журналістів про можливу купівлю Китаєм російської нафти, Трамп відповів заперечно.