Китай призначив генерала, який перебуває під санкціями США за співпрацю з рф

Генерал Лі Шанфу перебуває під американськими санкціями з 2018 року.

У неділю, 12 березня, Всекитайські збори народних представників затвердили генерала Лі Шанфу, який перебуває під санкціями США за співпрацю з рф, новим міністром оборони Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Лі Шанфу перебуває під санкціями США з 2018 року через закупівлю бойових літаків і обладнання, зокрема, винищувачів Су-35 та комплексів С-400, у головного російського експортера озброєнь компанії "Рособоронекспорт".

На той час Лі був директором департаменту розробки обладнання у вищому військовому комітеті, який здійснює нагляд за китайськими оборонними технологіями.

Державний департамент США запровадив широкомасштабні санкції проти російських юридичних осіб, Лі та його відомства, щоб "покласти на росію витрати у відповідь на її втручання у виборчий процес у США, неприйнятну поведінку на сході України та іншу зловмисну діяльність".

Обмеження, запроваджені проти Лі, включають заборону на операції з іноземною валютою під юрисдикцією США, заборону на операції з фінансовою системою Сполучених Штатів, а також блокування всього майна на території США і заборону на отримання візи.

Таке призначення може створити потенційно незручну ситуацію, якщо Лі Шанфу коли-небудь зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, пише Bloomberg.

65-річний Лі Шанфу замінить на посаді Вей Фенхе. Заміна Фенхе була очікуваною після того, як він пішов у відставку з Центральної військової комісії на з'їзді Комуністичної партії в жовтні минулого року.

Таке рішення Китаю ризикує спровокувати ще більші труднощі у відносинах між США і Китаєм, які і без того напружені через збитий китайський шпигунський аеростат і ситуацію навколо Тайваню.

Призначення Лі Шанфу на найвищу оборонну посаду також свідчить про зростання уваги Пекіна до аерокосмічних технологій. Після закінчення Національного університету оборонних технологій Лі займав посади в Центрі запуску супутників Січан, де керував запуском першого китайського місячного зонда. Під час його перебування там Китай також успішно запустив свою першу протисупутникову ракету.

Під час дебатів щодо звіту про роботу уряду, представленого минулого тижня на Всекитайських зборах народних представників, Лі знову наголосив на необхідності вдосконалення інтегрованих національних стратегій і можливостей - посилання на широко обговорювані зусилля з цивільно-військового синтезу, що об'єднують компанії і збройні сили.

"Військові повинні здійснювати військово-дипломатичну роботу, зосереджуючись на служінні загальній картині політичної дипломатії", - сказав Лі 6 березня.

Щорічна сесія парламенту Китаю розпочалася 5 березня в Пекіні і завершиться в понеділок, 13 березня. Наприкінці минулого тижня члени Всекитайських зборів народних представників офіційно призначили Сі на посаду голови Китайської народної республіки на третій п'ятирічний термін.