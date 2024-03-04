Тисячі делегатів з усього Китаю збираються цього тижня в Пекіні на початок найвизначнішої щорічної політичної події країни, де лідери дадуть зрозуміти, як вони планують керувати другою за величиною економікою світу в наступному році - і спробують розвіяти занепокоєння щодо викликів, які стоять перед нею.

Про це пише одна з провідних телерадіокомпаній світу CNN.

Висловлення впевненості, ймовірно, буде одним з головних питань порядку денного для китайського лідера Сі Цзіньпіна і його вищих посадових осіб Комуністичної партії під час багатоденного, добре відрежисованого заходу, відомого як "дві сесії", коли збираються законодавчі збори і вищий консультативний орган Китаю.

Цього року це церемоніальне зібрання набуває особливого значення, оскільки економіка Китаю потерпає від кризи у секторі нерухомості, боргу місцевих органів влади, дефляції, падіння фондового ринку і технологічних суперечностей зі США - все це підживлює питання про те, чи не втратить країна темпи розвитку до того, як досягне своєї мети стати розвиненою глобальною державою.

Крім того, відбудеться значний розрив з прецедентом: відміна заключної пресконференції з прем'єр-міністром Китаю - політичної традиції, яка була притаманна цьому форуму протягом трьох десятиліть, і часом давала змогу зазирнути в думки лідера номер два в Китаї, який номінально відповідає за економіку країни.

Пресконференція також не відбуватиметься до кінця поточного п'ятирічного політичного циклу.

"Якщо не буде особливих обставин", - заявив речник Лу Циньцзянь напередодні дня відкриття законодавчих зборів.

Він послався на інші можливості для інтерв'ю для ЗМІ протягом усього заходу. Цьогорічні законодавчі збори також триватимуть лише сім днів, що є коротшим форматом, ніж до пандемії.

Ці зміни, ймовірно, посилять більш широке занепокоєння щодо прозорості формування політики в Китаї і ще більше знизять авторитет прем'єр-міністра, який вже постраждав від жорсткого контролю Сі над усіма сферами політики, включно з економікою. За Сі, прем'єр-міністр і Державна рада, яка виконує функції кабінету міністрів Китаю, все більше відсуваються на другий план.

"За задумом, їм потрібен лише один голос - від компартії. Вони не хочуть, щоб інші голоси розбавляли голос партії, яку контролює Сі", - сказав доцент Школи державної політики ім. Лі Куан Ю Національного університету Сінгапуру Альфред Ву.

Це також означає, що Сі перебуває в центрі уваги, оскільки економічні проблеми спричинили зростаюче розчарування в Китаї. Зустріч відбувається через рік після того, як він розпочав третій президентський термін, що руйнує норми, консолідувавши владу на верхівці партії і поповнивши її керівництво цілою низкою чиновників, які, схоже, були відібрані за їхню лояльність і досвідченість.

Рік потому, коли очікуване відновлення після Ковіду ще не відбулося в повній мірі, молодь намагається знайти роботу, інвестори борються з ринковими втратами, а власники малого бізнесу намагаються втриматися на плаву, зростає скептицизм щодо напряму, обраного лідером і його новою командою. Сі також спостерігав за політичними потрясіннями у власних лавах, що ще більше затьмарило початок нового терміну.

Ці виклики, можливо, не становлять загрози для Сі, який є наймогутнішим і найавторитетнішим лідером Китаю за останні десятиліття.

проте те, як його команда вирішить ці проблеми, матиме наслідки не лише для майбутнього Китаю і його 1,4 мільярда людей, але й для світової економіки в цілому - і вищі посадові особи Сі, ймовірно, підуть на зустріч, відчуваючи цей тиск.

Політики, інвестори та власники бізнесу в столицях по всьому світу також будуть уважно стежити за подіями, особливо в рік, коли президентські вибори в США можуть ще більше загострити відносини між двома найбільшими економіками світу.

"Уряд хоче використати цю платформу, щоб послати сигнали про те, що економіка Китаю в цілому в порядку і знаходиться на правильній траєкторії", - сказав старший науковий співробітник Інституту Східної Азії при Національному університеті Сінгапуру Чен Ган.

"Зараз існує багато сумнівів і підозр щодо спроможності нової адміністрації... вони хочуть продемонструвати, що цей уряд, нова адміністрація на чолі з прем'єр-міністром Лі Цянем, здатна вирішувати економічні питання", - додав він.