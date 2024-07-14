Китай створив неофіційну "поліцію" для стеження за діаспорою у світі – Bloomberg

Водночас речник посольства Китаю в Оттаві вже заявив, що таких закордонних "відділень поліції" немає.

Китай створив неофіційні "поліцейські дільниці" в Канаді, США, Італії, Німеччині та Великій Британії, які стежать за представниками діаспори та залякують їх.

За даними джерел видання, Канада зробила детальну карту таємних поліцейських операцій в межах канадських кордонів. Оттава поділиться своїми висновками з країнами G-7 найближчим часом.

"Іноземне втручання будь-якого роду є абсолютно неприйнятним. Оскільки тривають розслідування щодо іноземного втручання в Канаду, ми не будемо надавати коментарів", – наголосив речник міністра громадської безпеки Канади Жан-Себастьян Комо.