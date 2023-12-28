Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай занепокоєний через плани США відновити аеродром, з якого скидали бомби на Японію – Reuters

28 грудня 2023, 15:59
Китай занепокоєний через плани США відновити аеродром, з якого скидали бомби на Японію – Reuters
Американські військові очищують аеродром Тініан-Норт від джунглів.

Китай закликав Азійсько-тихоокеанський регіон бути у стані підвищеної готовності через плани США відновити аеродром, з якого здійснювалися атомні бомбардування Японії.

Про це пише Reuters.

Китайська армія приділяє пильну увагу крокам Сполучених Штатів і твердо захищатиме морські права, безпеку та суверенітет Китаю в регіоні”, − заявив речник міністерства оборони У Цянь.

Раніше в грудні генерал ВПС США повідомив японській газеті Nikkei, що американські військові досягнуть “значного прогресу” найближчими місяцями в очищенні аеродрому Тініан-Норт від джунглів. Це є частиною плану з розосередження літаків у всьому Індо-Тихоокеанському регіону на тлі зростання ракетної загрози Китаю.

Аеродром, занедбаний після Другої світової війни, розташований на острові Тініан, що входить до складу Північних Маріанських островів, території США, приблизно за 200 кілометрів на північ від Гуаму.

Китайаеродромбомбивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Політика
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 16:27
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Cуспільство
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 12:28
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Політика
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 09:30
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Технології
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 16:22
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Політика
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 12:46
Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Політика
Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 08:55
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Політика
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 16:51
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Політика
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 12:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється