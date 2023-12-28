Китай занепокоєний через плани США відновити аеродром, з якого скидали бомби на Японію – Reuters

Американські військові очищують аеродром Тініан-Норт від джунглів.

Китай закликав Азійсько-тихоокеанський регіон бути у стані підвищеної готовності через плани США відновити аеродром, з якого здійснювалися атомні бомбардування Японії.

Про це пише Reuters.

“Китайська армія приділяє пильну увагу крокам Сполучених Штатів і твердо захищатиме морські права, безпеку та суверенітет Китаю в регіоні”, − заявив речник міністерства оборони У Цянь.

Раніше в грудні генерал ВПС США повідомив японській газеті Nikkei, що американські військові досягнуть “значного прогресу” найближчими місяцями в очищенні аеродрому Тініан-Норт від джунглів. Це є частиною плану з розосередження літаків у всьому Індо-Тихоокеанському регіону на тлі зростання ракетної загрози Китаю.

Аеродром, занедбаний після Другої світової війни, розташований на острові Тініан, що входить до складу Північних Маріанських островів, території США, приблизно за 200 кілометрів на північ від Гуаму.