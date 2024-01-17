Китай зневажливо поставився до Зеленського у Швейцарії – Politico

Пекін ставиться до України холодно, оскільки продовжує підтримувати Володимира путіна.

Про це мериканська медіа-організація Politico.

Українські лідери не приховували, що хочуть зустрітися з китайськими офіційними особами у Швейцарії цього тижня, але президент Володимир Зеленський поїхав додому без бажаної зустрічі.

Делегація Китаю в Давосі мала можливість посидіти навпроти своїх українських колег на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Будь-яка зустріч задовольнила б давню надію в Києві провести відверті особисті переговори з високопосадовцями з Пекіна. Напередодні багатонаціонального мирного саміту в Швейцарських Альпах глава Адміністрації президента України Андрій Єрмак заявив, що Китаю вкрай необхідно приєднатися до мирних переговорів, і натякнув, що Зеленський матиме можливість поспілкуватися з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном.

Зрештою, Україна не просунулася в тому, щоб змусити Китай взяти участь у переговорах, а Зеленський і Лі не змогли поговорити.

Це остання ознака того, що Китай не має наміру домагатися припинення повномасштабної війни президента росії путіна проти України. Натомість вона стала на бік москви, забезпечуючи її сили матеріалами для військового використання, які підтримували військові зусилля кремля, незважаючи на тиск і санкції Заходу. Україна та її прихильники стверджують, що зупинка цього трубопроводу ще більше зірве плани росії.

Рішення Китаю не зустрічатися з українцями виявилося навмисним, а не результатом проблеми з розкладом. Один високопоставлений чиновник США сказав, що Пекін відхилив прохання Києва про зустріч у якийсь момент під час їхніх взаємних візитів до Швейцарії.

Ще один високопоставлений чиновник США заявив, що Китай відмовився від будь-яких зібрань після того, як росія закликала його припинити дипломатичні зустрічі з Україною. Обом посадовцям, як і іншим, згаданим у цій історії, було надано анонімність, щоб детально розказати про делікатну розмову.

Український чиновник заперечив це, заявивши, що в розкладі делегації не було зустрічі з офіційними особами Китаю і що Київ ніколи про неї не просив. Китайські чиновники не відповіли на запит про коментарі.

Високопоставлений чиновник Європейського Союзу сказав, що блок закликав Китай відновити прямий контакт із Зеленським, зазначивши, що зустріч із Лі у Швейцарії була б позитивним кроком.

Обидві країни брали участь у дипломатії після розширеного вторгнення росії. Зеленський і китайський лідер Сі Цзіньпін розмовляли по телефону в квітні минулого року, а наступного місяця посол Китаю в Україні відвідав Київ. Відтоді відносини стали набагато менш особистими, хоча Україна зберігає надію, що обидві сторони зможуть відновити переговори.

Зеленський і Лі, близька довірена особа Сі, були в Давосі для зустрічі з іноземними колегами та виступити перед заможною аудиторією форуму.

Вони доносили дуже різні меседжі: Лі представив Китай як безпечне місце для інвестування, незважаючи на його економічні негаразди, додавши кілька копій до США попутно, тоді як Зеленський критикував путіна і згуртував союзників для справи України.

"Усі, хто думає, що це тільки про нас, це тільки про Україну, вони глибоко помиляються", – сказав Зеленський на головній сцені в Давосі.

Без зустрічі з Китаєм у своєму розкладі Зеленський витратив час на координацію з ключовими партнерами, а саме радником з національної безпеки США Джейком Салліваном і держсекретарем Ентоні Блінкеном, а також президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зустрічі відбулися у вирішальний момент для Зеленського та його країни, особливо враховуючи, що наземна битва майже припинилася, залишивши обидві сторони під ударами артилерії вздовж масивної лінії фронту.

Конгрес США намагається схвалити 61 мільярд доларів військової допомоги для України, оскільки республіканці все більше відмовляються від підтримки війни, якій не видно кінця, воліючи натомість спрямовувати ресурси на забезпечення безпеки південного кордону з Мексикою, оскільки мігранти прибувають у великій кількості. Президент Джо Байден запросив законодавців до Білого дому, щоб вийти з глухого кута.

Незважаючи на тиск Заходу під час санкцій, російська оборонна промисловість продовжує працювати, дозволяючи силам путіна продовжувати бої, незважаючи на сотні тисяч убитих або поранених військових.

Попри холодне сприйняття Китаю, українського лідера учасники форуму зустріли рок-зірково гарячково.

Величезний натовп зібрався біля кімнати засідань, щоб лише побачити, як Зеленський прямує на наступне засідання. Він проігнорував запитання преси, включно з питанням про відносини України з Китаєм, відійшовши, наче не почув.