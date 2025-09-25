Китайські інженери допомагали росії з бойовими дронами прямо на полігонах

КНР також залучав власних інженерів до їх складання, налаштування та випробувань на російських військових полігонах.

Китайські компанії постачали росії військові безпілотники, а інженери з КНР безпосередньо брали участь у їх збиранні, тестуванні та випробуваннях на території рф.

Про це йдеться у розслідуванні Reuters, яке базується на документах і даних двох європейських джерел у сфері безпеки.

Китайські фахівці неодноразово відвідували російський оборонний завод "Купол", де з минулого року здійснювались роботи над ударними та розвідувальними дронами. За цей період представники Китаю щонайменше шість разів приїжджали на підприємство з технічними візитами. Одночасно завод отримував партії китайських безпілотників через російського посередника.

Reuters раніше повідомляло, що завод «Купол» розробляв нову модель дрона Garpiya-3 у співпраці з китайськими інженерами на території КНР. Нові дані свідчать, що китайські фахівці також брали участь у польових випробуваннях цих безпілотників уже в росії. Зокрема, у 2024 році на військовому полігоні Чебаркуль (Челябінська область) тестували моделі A60, A100 і A200.

Крім того, китайські інженери працювали на складанні дронів в Іжевську та навчали російський персонал їх експлуатації. Документи також підтверджують, що понад десяток ударних дронів росія отримала від китайської компанії Sichuan AEE. Поставки здійснювались через російську оборонну структуру ТСК "Вектор", яка перебуває під санкціями США та ЄС

Співпраця між «Куполом» і китайськими компаніями свідчить про поглиблення оборонних зв’язків у сфері виробництва дронів — ключового елементу у війні проти України.

У відповідь на запит агенції, у МЗС Китаю заявили, що не мають інформації про таку співпрацю. Пекін, за офіційною позицією, "дотримується об’єктивної та нейтральної лінії щодо української кризи, не постачає летальної зброї жодній зі сторін та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, включно з БПЛА".

кремль, Міноборони рф та завод "Купол" на запити журналістів не відповіли.