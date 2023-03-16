Китайські компанії під час війни постачали в рф зброю та засоби захисту, — Politico
Китайські компанії під час війни передали росії понад тисячу гвинтівок та іншої зброї. Одна з них навіть пов'язана з урядом країни.
Про це пише Politico, посилаючись на відповідні митні й торговельні дані.
Цікаво те, що один з найбільших державних оборонних підрядників Китаю China North Industries Group Corporation Limited у червні 2022 року відправив гвинтівки CQ-A російській компанії "Техкрим", яка співпрацює з російською державою та армією.
Окрім того, у грудні 2022 року росії вдалося ввезти понад 800 тонн бронежилетів на суму близько 10 мільйонів доларів. Ці бронежилети були виготовлені турецькою компанією Ariteks, і більшість з них були імпортовані безпосередньо з Туреччини, хоча деякі прибули через Об'єднані Арабські Емірати.