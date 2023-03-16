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Китайські компанії під час війни постачали в рф зброю та засоби захисту, — Politico

16 березня 2023, 21:52
Китайські компанії під час війни постачали в рф зброю та засоби захисту, — Politico
Фото: з вільного доступу
Впродовж 2022 року китайські компанії передали рф понад тисячу штурмових гвинтівок та інше обладнання, яке можна було б використовувати у військових цілях, включаючи частини безпілотників і бронежилети.

Китайські компанії під час війни передали росії понад тисячу гвинтівок та іншої зброї. Одна з них навіть пов'язана з урядом країни.

Про це пише Politico, посилаючись на відповідні митні й торговельні дані.

Цікаво те, що один з найбільших державних оборонних підрядників Китаю China North Industries Group Corporation Limited у червні 2022 року відправив гвинтівки CQ-A російській компанії "Техкрим", яка співпрацює з російською державою та армією.

Окрім того, у грудні 2022 року росії вдалося ввезти понад 800 тонн бронежилетів на суму близько 10 мільйонів доларів. Ці бронежилети були виготовлені турецькою компанією Ariteks, і більшість з них були імпортовані безпосередньо з Туреччини, хоча деякі прибули через Об'єднані Арабські Емірати.

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