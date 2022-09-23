ЗДОРОВ'Я НОВИНИКитайські науковці винайшли маску для обличчя, яка виявляє інфікування вірусом протягом 10 хвилин. Під час досліджень вона реагувала через 10 хвилин після розмови з інфікованою людиною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китайські вчені розробили маску для обличчя, яка виявляє віруси за 10 хвилин
Фото: New Atlas
Про це пише Xinhua.
Патогени, що викликають COVID-19 і грип, поширюються через дрібні краплі та аерозолі, що виділяють інфіковані люди при розмові, кашлі та чханні. Біоелектронна маска, розроблена дослідниками з Університету Тунджин, може виявляти поширені респіраторні віруси, зокрема грип і коронавірус, у повітрі у вигляді крапель або аерозолів, а потім попереджати користувачів за допомогою мобільних пристроїв.
Згідно з дослідженням, маска здатна вимірювати залишки патогенів. Розробники запевняють, що критерій виявлення вірусів у десятки, а іноді й в сотні разів менший, аніж виділяється при одному чханні або під час розмови. Тобто ці маски вкрай чутливі та здатні зафіксувати навіть найменшу кількість патогенів.
Наразі маска може виявляти патогени коронавірусу та грипу, але розробники запевняють, що готові оновити її для виявлення інших респіраторних інфекцій.
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23 09 2022 18:46 МЕДІА
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