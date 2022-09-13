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Вчені виявили нову хворобу 21 століття - Номофобію
Фото: Google
У той час як смартфон, планшет або комп'ютер можуть бути надзвичайно продуктивним інструментом, нав'язливе використання цих пристроїв може заважати роботі, навчанню та відносинам. Коли ви проводите більше часу в соціальних мережах або іграх, ніж спілкуєтеся з реальними людьми, або не можете утриматися від багаторазової перевірки повідомлень, електронної пошти або додатків, швидше за все у вас номофобія.
Про це йдеться в медичному онлайн-хабі DOC.UA.
Номофобія - нав'язливий страх залишитися без свого мобільного телефону. Американськими вченими було доведено, що близько 66% людей схильні до цього страху, причому жінки більшою мірою, ніж чоловіки.
Згідно зі статистикою, кожна сьома людина хвора номофобією в країнах з розвиненою цивілізацією.
Симптоми номофобії:
відчуття схвильованості та паніки в момент, коли не можете знайти свій мобільний;
тремтіння в руках, дискомфорт і страх присутні, поки не буде виявлений телефон;
злість, істерика, паніка та запаморочення, прискорений пульс при втраті телефону;
де б ви не знаходилися (на занятті, побаченні, важливій зустрічі та ін.), постійно дивитеся в екран телефону, перевіряєте месенджери, соцмережі;
не вимикаєте телефон, навіть коли це вимагається;
телефон завжди з вами - на відпочинку, на пляжі, за кермом, в магазині (який знаходиться за дві хвилини від будинку), туалеті, у ванній, в ліжку;
всюди носите з собою зарядний пристрій, павер-банк, з остраху, що у телефона сяде батарея;
боїтеся, що несподівано закінчаться гроші на рахунку, і завжди поповнюєте "з запасом";
стежите за всіма актуальними новинками світу мобільних технологій, оновлюєте додатки до останніх версій і сам телефон, постійно купуєте різноманітні аксесуари;
регулярно завантажуєте програми, ігри, картинки, змінюєте налаштування та мелодії.
Коли потрібно йти до лікаря:
ви запускаєте виконання домашніх справ, тому що були зайняті своїм гаджетом. Найчастіше працюєте допізна, тому що не можете виконати свою роботу вчасно;
коли віртуальні друзі стають важливіше, ніж реальні стосунки.
наявність "страху все пропустити", коли потрібно нав'язливо переглядати соціальні мережі, читати новини, щоб бути в курсі всього, що відбувається;
почуття страху, неспокою або паніки, якщо ви залишите смартфон вдома, розрядиться акумулятор або станеться збій операційної системи.
Багато хто помилково вважає, що номофобія - це нешкідлива звичка, але ця хвороба вже визнана залежністю схожою з наркоманією, алкоголізмом та ігроманією.
Раніше повідомлялося, що вчені розробили тест на хворобу Паркінсона.
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13 09 2022 14:34 МЕДІА
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