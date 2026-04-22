Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китайські військові кораблі знову пройшли поблизу Окінави після навчань у Тихому океані

22 квітня 2026, 12:27
Китайські військові кораблі знову пройшли поблизу Окінави після навчань у Тихому океані
Китайський флот проходить повз острови Окінави на тлі загострення напруженості з Японією.

Китай 22 квітня повідомив, що група його військово-морських кораблів, до якої входив есмінець, пройшла через протоку між островами Йонагуні та Іріомоте в префектурі Окінава, повертаючись після відпрацювання дій у західній частині Тихого океану. За заявою Східного командування Народно-визвольної армії Китаю, йдеться про з’єднання 133, яке завершило далекі морські навчання та повернулося цим маршрутом додому.

Маршрут проходить між японськими островами, однак міжнародне право дозволяє іноземним суднам проходити цією смугою вод. Водночас Токіо залишає за собою право реагувати, якщо кораблі заходять у 12-мильну зону територіального моря Японії, зазначає Reuters. Ширина цієї протоки становить близько 65 км.

За кілька днів до цього те саме китайське з’єднання вийшло у Тихий океан через інший прохід - між японськими островами Амаамі Осіма та Йокоате. Цей маневр відбувся невдовзі після того, як японський есмінець пройшов Тайванською протокою, що Пекін назвав "навмисною провокацією" і "демонстрацією сили".

Напруженість між Китаєм і Японією у сфері безпеки зросла ще більше після заяв Токіо щодо можливої реакції на гіпотетичний напад Китаю на Тайвань. Додатковим подразником для Пекіна став японський план розміщення на острові Йонагуні підрозділу із зенітними ракетами середньої дальності. Цей острів розташований лише приблизно за 110 км від Тайваню, тому його роль у регіональному стримуванні помітно зростає.

Окремо Reuters нагадує, що 20 квітня китайський авіаносець "Ляонін" пройшов Тайванською протокою - уперше з грудня минулого року. На цьому тлі новий прохід китайських кораблів поблизу Окінави виглядає як частина ширшої демонстрації морської присутності Китаю в районах, критично важливих для Японії, Тайваню та США.


Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється