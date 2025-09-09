Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Латвія приєдналася до PURL: фінансова допомога Україні складе €5 млн євро

09 вересня 2025, 20:55
Фото: з вільних джерел
У вівторок, 9 вересня, Латвія підтримала проєкт постанови про фінансову підтримку ініціативи НАТО та США з підтримки України, відому як PURL (Prioritized Ukraine Requirement List).

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії.

Кабінет міністрів Латвії підтримав проєкт постанови про виділення 5 млн євро на ініціативу НАТО та США з підтримки України.

Відповідно до рішення уряду, внесок Латвії в 2025 році становитиме 5 млн євро, з яких 3 млн євро будуть виділені з бюджету Міністерства оборони, а 2 млн євро – з бюджету Міністерства закордонних справ.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну всіма можливими способами, оскільки це єдиний спосіб посилити її здатність захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, а також перемогти в боротьбі проти держави-агресора, росії", – заявив міністр оборони Андріс Спрудс. 

За його словами, ініціатива PURL є способом надати Україні американську зброю, яка "вже підвищила її бойові можливості в критичні моменти, щоб утримати лінію фронту, провести контрнаступ і продемонструвати підтримку України з боку США".

Міністр закордонних справ Байба Браже наголосила, що фінансовий внесок Латвії у придбання американської зброї для підтримки Збройних Сил України є чітким сигналом про готовність НАТО та його союзників задовольнити пріоритетні військові потреби України та зміцнити колективну безпеку в Європі. 

"Внесок Латвії є політичною та практичною демонстрацією солідарності, що підтверджує готовність Латвії разом із союзниками захищати міжнародний порядок від російської агресії", – додала вона.

США війна НАТО Латвія підтримка України

