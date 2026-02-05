Латвія та Естонія закликають призначити європейського посланця для відновлення контактів з кремлем

Ініціатива відображає зміну стратегічного підходу ЄС до росії після того, як москва була виключена з прямих переговорів у рамках мирної угоди, запропонованої США.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня та президент Естонії Алар Каріс виступили за призначення спеціального європейського посланця для відновлення дипломатичних контактів із росією.

Про це повідомляє Euronews.

За їх словами, це дозволить Європі мати право голосу за столом переговорів між Вашингтоном, Києвом та москвою.

Ініціатива відображає зміну стратегічного підходу ЄС до росії після того, як москва була виключена з прямих переговорів у рамках мирної угоди, запропонованої США. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що робота над призначенням спецпосланця вже ведеться на технічному рівні. Рішення підтримала прем’єр Італії Джорджа Мелоні.

Сіліня та Каріс наголошують, що будь-яке спілкування з росією має відбуватися після консультацій з Україною. Вони пропонують, щоб обраний посланець був консенсусною фігурою, що користується авторитетом у обох сторін. Потенційними кандидатами на цю роль називають Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та прем’єра Великобританії Кіра Стармера.

Президент Естонії підкреслив, що спецпосланець має представляти велику європейську країну та мати авторитет у всіх сторін переговорів. «ЄС також має бути залучений до цих дискусій. Ми не воюємо безпосередньо з Росією, але багато років підтримуємо Україну», – сказав Каріс.

Водночас серед європейських країн зберігаються розбіжності: Франція, Італія, Австрія, Люксембург і Чехія підтримують ідею прямих переговорів, тоді як Німеччина виступає проти, посилаючись на максималістські вимоги росії та продовження обстрілів українських міст.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що росія веде роботу з Францією на робочому рівні, але змістових результатів, які заслуговують уваги, наразі немає.