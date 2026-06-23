Латвійська розвідка попередила, що рф готує гібридні атаки на східному фланзі НАТО

Розвідка вважає, що путін не лише шукає способи тиску на країни НАТО, а й отримує викривлені оцінки від власної системи управління.

Латвійська розвідка попередила про загрозу провокацій із боку росії проти країн Балтії чи Польщі, включаючи атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.

Про це пише Fox News.

"Ми бачимо ознаки того, що росія готує військові провокації проти балтійських держав або Польщі – не повномасштабну війну, оскільки зараз росія на це не здатна, а гібридні атаки, такі як ракети, дрони або інші дії, покликані надіслати сигнал: припиніть підтримувати Україну, інакше матимете власні проблеми", – повідомили представники латвійської розвідки Fox News Digital.

За оцінкою латвійської сторони, найбільша небезпека полягає не в тому, що москва готова до повномасштабної війни з НАТО, а в тому, що російський диктатор путін може ухвалити хибні рішення через викривлену інформацію, яку йому надає його оточення.