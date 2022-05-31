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Лавров назвав умову розблокування українських суден із зерном

Для цього (розблокування суден із зерном з українських портів - ред.) необхідно, щоб українські представники розмінували прибережні води, що знаходяться у територіальних водах, у територіальному морі України та які були заміновані
Росія готова забезпечити безперешкодний прохід суден із зерном з українських портів у Середземне море. Однак за умови, що Україна "вирішить проблему їхнього розмінування".
Лавров назвав умову розблокування українських суден із зерном Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".
 
"Для цього (розблокування суден із зерном з українських портів - ред.) необхідно, щоб українські представники розмінували прибережні води, що знаходяться у територіальних водах, у територіальному морі України та які були заміновані", - сказав Лавров.
 
При цьому він зазначив, що "РФ давно зробила все від неї залежне, щоб розв'язувати продовольчу проблему, що виникає у світі", але не уточнив, що саме він мав на увазі.
 
Нагадаємо, Україна в ООН заявила, що Росія, повномасштабно наступивши в Україну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці, чим зупинила майже весь експорт українського зерна через блокування портів в Чорному морі.
 
Варто зазначити, як наголосили в розвідці, Росія своїми заявами про варіанти "розблокування" українського зерна в Чорному морі намагається ускладнити розуміння ситуації. Щоб звинуватити у цьому Захід, а себе виставити як "розуміючу".
 
Додамо, як заявляв Володимир Зеленський, Росія свідомо створює проблему з дефіцитом зерна, щоб Україна не отримала мільярди доларів за свій експорт.
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31 05 2022 12:21
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