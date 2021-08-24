Лідери країн G7 обговорять ситуацію в Афганістані

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який нині головує в G7, повідомив, що вирішив скликати таку зустріч, щоб обговорити подальші кроки, пов'язані з афганською кризою.

Термінові переговори лідерів країн G7, присвячені проблемі Афганістану, відбудуться у вівторок з ініціативи Великої Британії в режимі відеоконференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який нині головує в G7, повідомив, що вирішив скликати таку зустріч, щоб обговорити подальші кроки, пов'язані з афганською кризою.

"Життєво необхідно, щоб міжнародна спільнота працювала спільно заради гарантування безпечної евакуації, запобігання гуманітарній кризі і підтримки афганського народу в закріпленні досягнень останніх років", - написав Джонсон у Twitter.

Очікується, що лідери G7 обговорять, зокрема, операцію з евакуації цивільних осіб з аеропорту Кабула.

Також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн має намір порушити питання щодо схеми прийому і розміщення біженців з Афганістану. За її словами, у біженців повинні бути "законні і безпечні маршрути в усьому світі, організовані нами, міжнародною спільнотою".

Після початку виведення військ країн НАТО з Афганістану в квітні, бойовики угруповання "Талібан" прискорили темп захоплення територій в країні. 15 серпня таліби увійшли в столицю Афганістану Кабул, заявивши про створення нового Ісламського емірату Афганістан. Це спровокувало нагальну евакуацію іноземців і тисяч афганців з країни, через що почався хаос в аеропорту міста. Наразі безпеку в аеропорту гарантують військові США і деякі їх союзники. Підступи до аеропорту контролюють таліби.

Одним із найбільш актуальних питань є те, коли завершиться операція з евакуації цивільних з афганської столиці. Спочатку вважалося, що ця операція закінчиться 31 серпня: саме до цього дня США планували завершити виведення свого контингенту з Афганістану. Однак за останні дні в західних країнах все частіше говорять про те, що технічно неможливо за дні, що залишилися, вивезти всіх людей, що мають підстави покинути Афганістан. У свою чергу, таліби поки що заявляють, що проти продовження дедлайну: на їхню думку, США і їх партнери самі винні в ситуації, що створилася, оскільки не зуміли завчасно почати евакуацію цивільних осіб.

Афганістан зараз прагнуть покинути іноземці, а також афганці, які в останні роки допомагали іноземним військовим і чиновникам. Крім того, в аеропорт намагаються прорватися жителі Афганістану, у яких немає формальних підстав просити притулку за кордоном.

Нагадаємо, що Байден заявляє, що не жалкує про рішення вивести війська з Афганістану