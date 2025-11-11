Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Канада приймає зустріч міністрів G7: на порядку денному Україна та Близький Схід

11 листопада 2025, 16:52
Канада приймає зустріч міністрів G7: на порядку денному Україна та Близький Схід
Фото: з вільних джерел
На саміті G7 у Канаді планують обговорити глобальні кризи.

11 листопада у Канаді розпочнеться чергова зустріч міністрів закордонних справ країн G7. Глава МЗС Канади Аніта Ананд заявила, що на порядку денному будуть питання безпеки в Арктиці, війна в Україні та забезпечення миру на Близькому Сході.

Зважаючи на нинішню "геополітичну нестабільність" Ананд зазначила, що її колега державний секретар США Марко Рубіо є "дуже конструктивним членом" G7, і висловила вдячність США за їхні зусилля з забезпечення миру на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

Джон Кіртон, засновник дослідницької групи G7 при Університеті Торонто, заявив, що, ймовірно, міністри закордонних справ досягнуть більших результатів на зустрічі в Ніагара-он-да-Лейк, ніж на попередній зустрічі глав держав G7 у червні в Кананаскісі.

"Те, що президент Трамп не буде присутній, безумовно, допоможе. Їм не доведеться стежити за кожним його жестом і обличчям або остерігатися його можливих висловлювань", — сказав він.

Кіртон додав, що ніколи раніше на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 не було стільки "новачків": Ананд була призначена міністром закордонних справ Канади в травні, а Марко Рубіо став держсекретарем США лише в лютому. Кіртон сказав, що найдовше на цій посаді перебуває міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який обіймає її з жовтня 2022 року.

Ананд сказала, що вона очікує на цілеспрямовані переговори з партнерами про "довгий шлях до миру" як в Україні, так і на Близькому Сході.

"Ми маємо бути амбітними в досягненні мети довготривалого миру", — повідомила вона, зазначивши, що з настанням зими Канада та G7 будуть шукати найкращі способи підтримки народу України через енергетичну інфраструктуру, постачання продовольства та довгострокову реконструкцію.

Дональд Трамп Канада Близький Схід G7 війна в Україні

Більше публікацій

