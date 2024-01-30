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Лідери ЄС на саміті наголосять на необхідності прискорити постачання Україні ракет – Reuters

30 січня 2024, 12:54
Лідери ЄС на саміті наголосять на необхідності прискорити постачання Україні ракет – Reuters
Члени ЄС вже кілька місяців сперечаються про майбутнє ролі фонду у військовій допомозі Україні.

Лідери Європейського Союзу на саміті 1 лютого підтвердять свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану та стійку військову підтримку" Україні.

Про це пише Reuters.

"Європейська рада також підтверджує гостру необхідність прискорити постачання боєприпасів та ракет", - йдеться у проекті рішення саміту, з яким ознайомилося агентство.

Проект залишає відкритим питання, чи пообіцяють лідери також внести ще 5 млрд євро на допомогу Україні до Європейського фонду світу, який використовувався для фінансування постачання зброї Києву.

Члени ЄС вже кілька місяців сперечаються про майбутнє ролі фонду у військовій допомозі Україні, при цьому Німеччина пропонує зосередити увагу на двосторонній допомозі з боку окремих країн ЄС.

Ідея про виділення ще 5 млрд євро включена до проекту тексту у квадратні дужки, що вказує на те, що вона все ще є предметом обговорення, зазначає агентство.

Основною темою саміту у Брюсселі стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Нагадаємо, Україна попросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 км ще минулого року. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти такої ідеї.

 

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