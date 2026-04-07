Лондон відмовить Трампу користуватись своїми базами для атак по іранських цілях

07 квітня 2026, 10:57
Британія не дозволить США використовувати свої військові бази для потенційних ударів по Ірану. Причиною називають юридичні ризики та небажання втягуватися у конфлікт.
 
Про це повідомляє THE I PAPER.
 
Велика Британія відмовиться надати США доступ до своїх військових баз для можливих ударів по Ірану, попри запити з боку американського лідера Дональда Трампа.
 
За даними видання, американська сторона розглядала можливість використання британських об’єктів, зокрема бази на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, а також авіабази RAF Fairford. Втім, уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера не підтримав цю ідею. У Лондоні побоюються, що участь у таких операціях без чіткої правової підстави може суперечити міжнародному праву.
 
Також британська влада прагне уникнути прямого втягування у можливу ескалацію конфлікту на Близькому Сході. На цьому тлі між союзниками виникла напруга. Трамп публічно розкритикував позицію Британії, наголошуючи на важливості її військових баз для операцій США. Водночас у Лондоні підкреслюють, що діють відповідно до національних інтересів і зосереджені на стримуванні ризиків ескалації.
 
Як відомо, США розглядають різні варіанти ударів по іранській інфраструктурі, зокрема по транспортних і енергетичних об’єктах.

 

СШАІранВелика Британія

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється