Лубінець повідомив про імовірний розстріл українських бійців російськими військовими
15 листопада 2025, 18:13
Фото: з вільного доступу
Це сталося на околицях Затишшя.
російські окупанти розстріляли двох українських військових на околиці Затишшя Запорізької області.
Про це повідомили військово-аналітичний проєкт DeepState та омбудсмен Дмитро Лубінець.
Як пояснив проєкт, інфільтрація росіян набуває нових масштабів і перебування за 5 км від переднього краю "ніяк не убезпечує від зустрічі з піхотою противника".
"Особливо коли фронт в одному боці, а виродки зайшли зі спини", — додали там.
DeepState стверджує, що вже за 20 хвилин цих окупантів вдалося атакувати FPV-дроном, вони загинули.
Лубінець наголосив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Він уже скерував офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.