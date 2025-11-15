Лубінець повідомив про імовірний розстріл українських бійців російськими військовими

Це сталося на околицях Затишшя.

російські окупанти розстріляли двох українських військових на околиці Затишшя Запорізької області.

Як пояснив проєкт, інфільтрація росіян набуває нових масштабів і перебування за 5 км від переднього краю "ніяк не убезпечує від зустрічі з піхотою противника".

"Особливо коли фронт в одному боці, а виродки зайшли зі спини", — додали там.