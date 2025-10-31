лукашенко погрожує "бахнути" "Орєшніком" по Європі

Він згадав про Мінські угоди і звинуватив європейські країни в тому, що вони "обдурили" білорусь і росію.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко прямо погрожує Європі ракетним ударом після того, як росія передасть його країні "Орєшнік".

Про стало відомо із заяви білоруського диктатора, яку наводить БелТА.

"Орєшнік" - страшна зброя. У грудні стане на бойове чергування. Для чого? Я хочу, щоб країни Заходу розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з путіним, ухвалимо рішення і бахнемо", - заявив лукашенко.

Він згадав про Мінські угоди і звинуватив європейські країни в тому, що вони "обдурили" блорусь і росію.

"Обдурили. Ну, дострибалися. Уже два мільйони загинуло людей і покалічено українців. Ну чого ви нариваєтеся? Нормально ж жили. І поляки, і литовці, і так далі", - додав диктатор.