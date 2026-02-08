Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна відкриває експорт дронів – Зеленський

08 лютого 2026, 18:18
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна відкриває експорт безпілотників.
 
Про це він розповів під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.
 
"Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи. У 2026-му працюватимуть десять представництв. У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології", - сказав Зеленський.
 
Він наголосив, що зараз безпека Європи побудована на технологіях і на дронах.
 
"Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки", – додав президент.

 

