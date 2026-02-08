Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна через Трампа хоче прискорити переговори про мир – Сибіга

08 лютого 2026, 19:11
Україна через Трампа хоче прискорити переговори про мир – Сибіга
Фото: МЗС України
За словами Сибіги, лише Трамп може довести переговори до фінальної угоди, а найскладніші питання мають вирішуватися на рівні лідерів України та росії.
Україна хоче прискорити укладення мирної угоди з росією, використавши посередництво США та особисту роль президента Дональда Трампа.
 
Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише Reuters.
 
За словами Сибіги, лише Трамп може довести переговори до фінальної угоди, а найскладніші питання мають вирішуватися на рівні лідерів України та росії.
 
Сибіга зазначив, що з 20 пунктів мирного плану залишилося кілька найчутливіших, зокрема щодо територій та Запорізької АЕС. Київ відкидає вимоги росії про нові територіальні поступки та наполягає на поверненні контролю над атомною станцією. При цьому Україна прагне прискорити переговори, щоб закріпити прогрес до того, як на процес почнуть впливати внутрішньополітичні фактори у США. Зокрема, це виборча кампанія до Конгресу Сполучених Штатів.
 
Видання нагадало, що попри відсутність прориву на останньому раунді переговорів, сторони провели великий обмін полоненими, а США запропонували нову зустріч у Маямі, на що Київ погодився.
 
Окремо Сибіга наголосив, що гарантії безпеки США є критично важливими для будь-якої мирної угоди. За його словами, Вашингтон підтвердив готовність брати участь у механізмах гарантування та моніторингу припинення вогню.
 
"Деякі інші країни, окрім Великої Британії та Франції, які вже публічно взяли на себе зобов'язання, підтвердили свою готовність направити війська до України як сили стримування, але він відмовився назвати їх", - зазначає видання із посиланням на слова Сибіги.
 
Міністр також підкреслив, що Україна не визнає російський суверенітет над Кримом чи Донбасом, а будь-які домовленості про Україну без України Київ вважатиме неприйнятними.
 
"Ми ніколи цього не визнаємо. І це буде порушенням міжнародного права. Це не стосується України. Це питання принципу", - запевнив він.

 

МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється