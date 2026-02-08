Україна через Трампа хоче прискорити переговори про мир – Сибіга

За словами Сибіги, лише Трамп може довести переговори до фінальної угоди, а найскладніші питання мають вирішуватися на рівні лідерів України та росії.

Україна хоче прискорити укладення мирної угоди з росією, використавши посередництво США та особисту роль президента Дональда Трампа.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише Reuters.

За словами Сибіги, лише Трамп може довести переговори до фінальної угоди, а найскладніші питання мають вирішуватися на рівні лідерів України та росії.

Сибіга зазначив, що з 20 пунктів мирного плану залишилося кілька найчутливіших, зокрема щодо територій та Запорізької АЕС. Київ відкидає вимоги росії про нові територіальні поступки та наполягає на поверненні контролю над атомною станцією. При цьому Україна прагне прискорити переговори, щоб закріпити прогрес до того, як на процес почнуть впливати внутрішньополітичні фактори у США. Зокрема, це виборча кампанія до Конгресу Сполучених Штатів.