Зеленський анонсував домовленості про постачання 250 бойових літаків від партнерів
08 лютого 2026, 20:15
Джерело: defence
Йдеться про 150 шведських винищувачів Gripen і 100 французьких Rafale.
Україна досягла попередніх домовленостей із партнерами щодо отримання великої партії сучасних бойових літаків.
Про це повідомив Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту.
Президент підкреслив, що розвиток і посилення Повітряних сил залишається одним із стратегічних напрямів для держави в умовах війни. За його словами, робота над модернізацією авіаційної складової Сил оборони триває у постійній координації з військовим командуванням.
Зеленський наголосив - мова йде про нові літаки, а не про техніку, яка вже перебувала в експлуатації. Він також зазначив, що нині Україна використовує винищувачі F-16, однак ці борти не є новими.
Очікується, що надходження Gripen і Rafale суттєво змінить спроможності української авіації, зокрема у питаннях захисту повітряного простору та підтримки дій Сил оборони.