Україні не вистачало ракет ППО під час ударів по енергетиці – FT

Через критичний дефіцит ракет-перехоплювачів Pac-3 для систем Patriot українські пускові установки минулого місяця залишалися порожніми, не маючи змоги відбивати балістичні удари по енергооб'єктах.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times та інтерв'ю начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

За словами полковника Юрія Ігната, українська протиповітряна оборона стикається з серйозними викликами, коли боєкомплект вичерпується швидше, ніж надходить допомога від партнерів. "Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати", - наголосив Юрій Ігнат.

Як зазначає видання FT, минулого місяця дефіцит ракет досяг такого рівня, що установки Patriot не могли реагувати, поки російські балістичні ракети безперешкодно атакували українські електростанції. З початку 2026 року російські війська здійснили вже 217 атак на об'єкти енергетичного сектору України.

Основною метою кремля залишається спроба заморозити країну та змусити керівництво до капітуляції.

Проте, попри регулярні відключення та складну ситуацію в енергосистемі, соціологічні дані КМІС свідчать, що ці удари не змінили рішучість українців і не спричинили масового запиту на поступки агресору.