Партія прем’єрки Японії здобуває перемогу на позачергових парламентських виборах

08 лютого 2026, 19:53
Фото: EPA/UPG
Із партнером по коаліції у Такаїчі може бути супербільшість.
Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі привела Ліберально-демократичну партію (ЛДП) до перемоги на дострокових парламентських виборах 8 лютого.
 
Про це пише Financial Times.
 
За попередніми підрахунками, партія отримала 291 мандат із 465 у нижній палаті парламенту. Таким чином ЛДП самостійно здобула більшість у палаті представників. Разом із коаліційним партнером — "Партією інновацій Японії" — правлячий блок може отримати від 300 до 364 місць, згідно з даними екзитполів.
 
Дві третини місць у нижній палаті дадуть Такаїчі та її коаліції змогу фактично блокувати спротив опозиції у верхній палаті під час ухвалення законів.
 
Аналітики зазначають, що масштаб перемоги зміцнює позиції Такаїчі всередині ЛДП, яка традиційно потерпала від внутрішніх розколів. А інвестори вважають, що результати виборів можуть відновити так звану "угоду Такаїчі", яка після її приходу до влади в жовтні вивела японський фондовий ринок на рекордні рівні. Ф’ючерси на індекс Nikkei 225 у США у неділю, 8 лютого, сигналізували про значне зростання котирувань на відкритті торгів у понеділок.
