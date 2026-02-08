Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Європі працюють 57% українських біженців працездатного віку – ООН

08 лютого 2026, 17:58
Фото: з вільного доступу
Майже 60% працюючих біженців повідомили, що працюють нижче свого рівня кваліфікації.
Середній рівень працевлаштування українських біженців віком 20–64 років у країнах Європи на середину 2025 року становив 57%. 
 
Про це йдеться в дослідженні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), підготовленому на основі опитування 6817 респондентів.
 
До цього показника входять самозайнятість і неформальна робота. Водночас це на 22 відсоткові пункти нижче, ніж рівень зайнятості громадян країн перебування.
 
Найвищі показники зайнятості зафіксували в таких країнах:
 
  • Естонія — 72%
  • Угорщина — 71%
  • Британія — 69%
  • Польща — 68%
  • Болгарія — 67%
  • Чехія — 66%
  • Нідерланди — 64%
 
Близькі до середнього рівня показники мають Іспанія (61%), Італія (58%), Литва (57%), Франція (53%), Румунія (50%), а також Молдова, Ірландія та Бельгія (по 46%).
 
Найнижчий рівень працевлаштування — у країнах Північної та Західної Європи: Швеція (43%), Фінляндія (40%), Данія та Німеччина (по 39%), Норвегія (37%), Швейцарія (29%).
 
Майже 60% працюючих біженців повідомили, що працюють нижче свого рівня кваліфікації. Українці майже вдвічі частіше, ніж місцеві жителі, займають низькокваліфіковані посади.
 
Серед біженців з вищою освітою понад третина працює на простих роботах — для порівняння, серед громадян країн перебування таких лише 7%. Саме це, на думку дослідників, є головною причиною 40% різниці в медіанній зарплаті між біженцями та місцевими працівниками.
 
В УВКБ ООН вважають, що скорочення розриву в зайнятості та продуктивності праці може дати суттєвий економічний ефект: у деяких країнах це здатне збільшити річне зростання ВВП до 0,7 відсоткового пункту.

 

