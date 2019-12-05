Луценко назвав незаконним закриття справи проти Злочевського та його передачу в НАБУ

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що справа проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського, яка стосується незаконної видачі ліцензій, була незаконно передана в Національне антикорупційне бюро і закрита.

"Про справу колишнього міністра в уряді Януковича - Злочевського. Їх було багато, але фактично вони зводилися до трьох напрямів. Перший - ухилення від податків, ст. 212 КК України. Це виробництво розслідувалося в ГПУ ще до мого приходу на посаду Генпрокурора. Другий - справа по відмиванню брудних коштів, ст. 209 КК України, велася до мене в ГПУ. Третій - розкрадання державних ресурсів, ст. 191 КК України, виробництва розслідувалися також у ГПУ ще з 2014 року", - зазначив він в інтерв'ю The New York Times, частину з якого опублікував на своїй сторінці в Facebook.

На думку Луценка, саме НАБУ провалило справу, яка стосувалася розкрадання державних ресурсів.

"Мова в них про те, що пан Злочевський, будучи міністром природних ресурсів, видавав ліцензії в уряді Азарова, на думку слідства, сам собі, а точніше - своїм фірмам. В рамках цих виробництв розслідувалося питання його фірми Burisma. В рамках одного з виробництв були й міжнародні запити в ряд країн, з яких була отримана досить непогана доказова база. Однак, буквально в останні місяці діяльності пана Шокіна на посаді Генпрокурора, справа була, всупереч закону, передана до НАБУ", - підкреслив він.

Тим не менш, стверджує Луценко, в антикорупційному бюро вирішили закрити справу. Причина цього йому не відома.

"Я за законом не маю права одержувати ніякої інформації про виробництва САП і НАБУ. Тому я можу прокоментувати причини закриття тільки зі слів пана Холодницького. Він заявив, що детективи НАБУ не провели жодних слідчих дій, тому він змушений був закрити провадження", - уточнив він.

1 лютого стало відомо, що власник газодобувної групи Burisma Holdings Микола Злочевський повернувся в Україну.

25 грудня народного депутата від БПП Ігоря Кононенка помітили в ресторані у Відні в компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Натомість сам Кононенко запевняв, що не мав зустрічі зі Злочевським.

Після цієї зустрічі, восени минулого року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

Місяць тому, в січні ц.р., Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

"Це рішення є результатом спільної багатомісячної роботи двох команд - Генеральної прокуратури України та Burisma Group", - йдеться в прес-релізі.

Основна частина родовищ, якими в даний час оперують компанії з Burisma Holdings, була видана за два періоди.

Перший припав на 2003-2004 рр., коли Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який мав у той час право розпорядження спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами.

Другий - на 2010-2012 рр., коли Злочевський керував Міністерством охорони навколишнього природного середовища, якому підзвітна Державна служба геології та надр - єдиний на сьогодні розпорядник спецдозволів на користування надрами в країні.

Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.