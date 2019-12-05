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Луценко назвав незаконним закриття справи проти Злочевського та його передачу в НАБУ

На думку Луценка, саме НАБУ провалило справу, яка стосувалася розкрадання державних ресурсів
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що справа проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського, яка стосується незаконної видачі ліцензій, була незаконно передана в Національне антикорупційне бюро і закрита.
Луценко назвав незаконним закриття справи проти Злочевського та його передачу в НАБУ Фото: tsn.ua

"Про справу колишнього міністра в уряді Януковича - Злочевського. Їх було багато, але фактично вони зводилися до трьох напрямів. Перший - ухилення від податків, ст. 212 КК України. Це виробництво розслідувалося в ГПУ ще до мого приходу на посаду Генпрокурора. Другий - справа по відмиванню брудних коштів, ст. 209 КК України, велася до мене в ГПУ. Третій - розкрадання державних ресурсів, ст. 191 КК України, виробництва розслідувалися також у ГПУ ще з 2014 року", - зазначив він в інтерв'ю The New York Times, частину з якого опублікував на своїй сторінці в Facebook.

На думку Луценка, саме НАБУ провалило справу, яка стосувалася розкрадання державних ресурсів.

"Мова в них про те, що пан Злочевський, будучи міністром природних ресурсів, видавав ліцензії в уряді Азарова, на думку слідства, сам собі, а точніше - своїм фірмам. В рамках цих виробництв розслідувалося питання його фірми Burisma. В рамках одного з виробництв були й міжнародні запити в ряд країн, з яких була отримана досить непогана доказова база. Однак, буквально в останні місяці діяльності пана Шокіна на посаді Генпрокурора, справа була, всупереч закону, передана до НАБУ", - підкреслив він.

Тим не менш, стверджує Луценко, в антикорупційному бюро вирішили закрити справу. Причина цього йому не відома.

"Я за законом не маю права одержувати ніякої інформації про виробництва САП і НАБУ. Тому я можу прокоментувати причини закриття тільки зі слів пана Холодницького. Він заявив, що детективи НАБУ не провели жодних слідчих дій, тому він змушений був закрити провадження", - уточнив він.

1 лютого стало відомо, що власник газодобувної групи Burisma Holdings Микола Злочевський повернувся в Україну.

25 грудня народного депутата від БПП Ігоря Кононенка помітили в ресторані у Відні в компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Натомість сам Кононенко запевняв, що не мав зустрічі зі Злочевським.

Після цієї зустрічі, восени минулого року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

Місяць тому, в січні ц.р., Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

"Це рішення є результатом спільної багатомісячної роботи двох команд - Генеральної прокуратури України та Burisma Group", - йдеться в прес-релізі.

Основна частина родовищ, якими в даний час оперують компанії з Burisma Holdings, була видана за два періоди.

Перший припав на 2003-2004 рр., коли Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який мав у той час право розпорядження спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами.

Другий - на 2010-2012 рр., коли Злочевський керував Міністерством охорони навколишнього природного середовища, якому підзвітна Державна служба геології та надр - єдиний на сьогодні розпорядник спецдозволів на користування надрами в країні.

Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.

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12 05 2019 12:10
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