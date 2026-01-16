Литовська влада розкрила російський слід у підпалі заводу для України

Литовська влада розслідує скоординовану атаку.

Литовська влада щойно оголосила, що за спробою підпалу заводу у 2024 році, який постачає радіохвильові сканери для армії України, стояла російська військова розвідка ГРУ.

Про це повідомляє The Guardian.

Шістьом громадянам Іспанії, Колумбії, Куби, росії та білорусі висунуто звинувачення у спробі нападу, а слідчі все ще розшукують ще трьох осіб, які, як вважається, перебувають у росії.

Прокурори вважають, що ця група також намагалася вчинити підпали в Чехії, Польщі та Румунії.

"Злочини були скоординовані, а накази виконавцям віддавала група осіб, які проживають у росії й пов'язані з російським ГРУ", — повідомив журналістам заступник начальника кримінальної поліції Литви Сауліус Брігінас.